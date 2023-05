La OCU alerta de una estafa de phishing por email en su nombre: desconfía si te piden información confidencial

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte que su imagen se está utilizando en campañas de phishing mediante el envío de comunicaciones en las que se suplanta a dicha entidad.

Según especifican en el blog, los ciberdelincuentes mandan un correo electrónico a la víctima para informarle de una supuesta mediación que está realizando la OCU para solicitar el acceso a un enlace malicioso que accede a la supuesta denuncia.

Los atacantes titulan el email bajo el asunto 'Denuncia contra su empresa mediada por la OCU' no obstante, la organización informa "que no ha habido ningún fallo de seguridad por su parte y que los atacantes no han accedido en ningún momento al sistema informático".

Por otro lado, la OCU recomienda desconfiar de cualquier correo que solicite información personal o datos bancarios, añadiendo las siguientes medidas:

No abrir mensajes de usuarios desconocidos o que no hayan sido solicitados por el receptor, procediendo directamente a su eliminación.

No contestar en ningún caso a estos mensajes.

Precaución al seguir enlaces en correos, aunque sean de contactos conocidos.

Tener cuidado al descargar ficheros adjuntos de correos, aunque sean de contactos conocidos.

De todas formas, la entidad va a reportar el caso ante las autoridades pertinentes (INCIBE y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado) para que adopten las medidas oportunas con el objetivo de frenar este fraude.

¿Qué es el phishing?



El phishing es una técnica de ingeniería social que consiste en el envío de correos electrónicos que suplantan la identidad de compañías u organismos públicos para solicitar información personal y bancaria a las víctimas.

Si quieres estar alerta de todos los fraudes relacionados con el phishing puedes hacer clic aquí.

