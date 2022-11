Nueva alerta de la Policía: "Si te llega un mensaje como este, directamente a la papelera"

Una nueva estafa que llega por correo electrónico se está haciendo pasar por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la propia cuenta oficial de Twitter de la Policía Nacional ha desmentido que sean emails reales. "Si te llega un mensaje como este, directamente a la papelera", recomiendan a los usuarios.

La Policía Nacional avisa que el mensaje podría estar llegando también a través de SMS, aunque la imagen que han compartido en redes sociales es la de un correo de Gmail. El nombre del asunto es 'citación al tribunal', seguido de un número muy largo y la fecha 2022 y el emisor sería la Policía Judicial.

No, nosotros no comunicamos ningún tipo de denuncia a través de email 📧 o sms ✉



🙏 🙏 Si te llega un mensaje como este, directamente ➡🗑#NoPiques#Phishing#SomosTuPolicía pic.twitter.com/ypWZU2mcgT — Policía Nacional (@policia) November 23, 2022

"A raíz de una denuncia contra usted. Para más información, consulte el pdf Tiene 72 horas para ponerse en contacto con nosotros. Si no lo hace, emitiremos una orden de detención internacional para su arresto", cuentan en el mensaje. Como puedes leer, este está lleno de errores ortográficos y gramaticales.

Posiblemente, dentro del archivo adjuntado en el correo electrónico, haya un malware que se infiltre en el dispositivo de la víctima. La Policía Nacional no ha detallado más sobre la situación, por lo que no se conoce si realmente hay un troyano o no. Otra opción sería que tratasen de conseguir que el usuario proporcionase sus datos ante el miedo de ser arrestado.

