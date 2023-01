Los mejores servidores eMule para descargar gratis series, películas y música en 2023

La época de máximo esplendor de eMule llegó a su fin hace más de una década. En su día, los usuarios usaban sus servidores para el intercambio de archivos con sistema 'P2P' (person to person) de forma libre y gratuita. El servicio llegó a mover grandes cantidades de datos y, popularmente, es conocida porque muchos lo usaban para descargar series, películas y música.

Con la llegada de nuevos métodos de compartir contenido por Internet, eMule quedó en el olvido para la gran mayoría de personas que usan Internet cada día. A raíz de la pérdida de interés de la herramienta, comenzaron a surgir problemas de seguridad y hay muchos servidores llenos de malwares.

Pese a los fallos que existen, eMule sigue operativo y todavía hay servidores que no están infectados. La plataforma permite que los usuarios compartan archivos con otros y la velocidad de esta descarga depende de la cantidad de internautas que estén compartiendo algo al mismo tiempo. Por ese motivo, aunque no todo el mundo lo use actualmente, aún hay gente que opta por esta alternativa a otras plataformas online.

Los servidores benignos de eMule actuales

eMule Security: ed2k://|server|5.45.85.226|6584|/

eMule Sunrise: ed2k://|server|176.123.5.89|4725|/

Astra-2: ed2k://|server|95.217.134.86|22888|/

GrupoTS Server: ed2k://|server|145.239.2.134|4661|/

Astra-3: ed2k://|server|213.252.245.239|43333|/

Astra-5: ed2k://|server|213.252.245.239|33333|/

!! Sharing-Devils No.1 !!: ed2k://|server|91.208.184.143|4232|/

Astra-6: ed2k://|server|92.38.163.210|35037|/

Gaal: ed2k://|server|5.188.6.125|31031|/

Akteon Server: ed2k://|server|185.25.48.89|18357|/

Astra-1: ed2k://|server|92.38.184.138|51127|/

!! Sharing-Devils No.2 !!: ed2k://|server|37.221.65.76|4232|/

!! Sharing-Devils No.3 !!: ed2k://|server|37.221.65.107|4232

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.