Los datos que recopilan sobre ti cuando vas a un evento

La cantidad de los festivales de música en España se incrementan considerablemente durante el verano y los datos que los usuarios ofrecen para comprar las entradas son claves para la promoción del sector turístico. Ocurre lo mismo con otros eventos, como los deportivos, que en pocos días reúnen a miles de personas.

Eso es lo que afirma la empresa de ciberseguridad de The Valley, que habla de cómo los sistemas de acceso a estos eventos permiten recopilar información sobre la procedencia, edad, gustos, acompañantes y cómo, cuándo y dónde consume.

Juan Luis Moreno, Partner & Chief Innovation Officer de The Valley, apunta para 20BITS la importancia del Big Data, que "permiten analizar y predecir qué acciones funcionarán y cuáles no".

"El Big Data es un conjunto de datos de gran dimensión y complejidad que se presentan en gran volumen, procedentes de una gran variedad de fuentes y que gracias a las nuevas tecnologías se pueden almacenar, procesar e interpretar en tiempo real", recalca Moreno.

El uso de la información guardada de estos acontecimientos musicales para otros negocios como el turismo ha crecido mucho en España, donde se celebran más de 850 festivales al año y se generan más de 400 millones de euros.

En un comunicado de prensa de la empresa de ciberseguridad, detallan que la última edición del Primavera Sound en Barcelona congregó a una media de 80.000 asistentes diarios. En total, 500.000 personas pisaron el festival y generaron una cantidad de datos que fue esencial para los organizadores del evento, pero también para el sector turístico local, que obtuvo un beneficio de 349 millones de euros.

Al Primavera Sound de Barcelona asistieron más de 500.000 personas en total. DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Además, Moreno habla de otros festivales multitudinarios, como Medusa Sunbeach o el Arenal Sound, que en ediciones anteriores superaron los 300.000 asistentes, o el Viña Rock del pasado abril, al que asistieron 240.000 personas. Con la cantidad de eventos musicales que hay anualmente, el profesional recuerda que se llegan a mover los datos de millones de individuos: "Solo con hacer un seguimiento del 50% de los asistentes se puede obtener un análisis clave para mejorar las siguientes ediciones y proporcionar información importante para el crecimiento del turismo".

Con los eventos deportivos ocurre lo mismo, ya que se aglomeran anualmente millones de individuos. En 2021, se consiguieron 1.037 millones de euros por el desplazamiento por España de aquellos que quisieron acudir a espectáculos deportivos, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Los eventos deportivos también son una gran fuente de Big Data para el sector turístico. Rawpixel

¿Qué compañías que acceden a los datos?

El experto de The Valley comenta que "existen compañías especializadas en Big Data que son las encargadas de implementar las tecnologías necesarias para la recogida y el almacenaje de los datos". Según Moreno, las empresas de Big Data, los promotores y los organizadores del evento terminan teniendo acceso a los datos facilitados.

"Cada vez son más los organismos públicos enfocados al turismo de las regiones que emplean tecnología para recoger estos datos- cuenta el profesional en ciberseguridad para 20BITS-. Posiblemente en muchas ocasiones puedan acceder a los datos, con previa autorización del usuario o cliente, que son recogidos por los festivales o eventos deportivos que tienen lugar en sus ciudades o localidades".

¿Cuáles son los datos que más interesan al sector turístico?

Moreno menciona que la información demandada va "desde cuánto y cuándo consumen los asistentes hasta sus preferencias a la hora de hacer estos consumos". También se fijan en la procedencia de los clientes, en el medio de transporte que emplean para llegar a los festivales, dónde y cuánto tiempo se quedan en la ciudad, etc.

¿Qué uso hacen de esta información?

Llegados a este punto del artículo, más de uno se preguntará qué hacen las compañías con estos datos que se recopilan. Para esto, Moreno tiene la respuesta: "Es útil para conocer las preferencias del público y para negociar con patrocinadores que quieran invertir".

El turismo local en el que se celebran los festivales o otros eventos multitudinarios también está interesado en conocer los datos de los asistentes para apostar por experiencias y eventos que atraen al público. Asimismo, el experto cuenta que permite que el sector turístico mejore la imagen de los municipios y ofrecer cosas más personalizadas y satisfactorias para el cliente.

El cliente es el que acepta la cesión de sus datos

"En la mayoría de las compras online no es posible finalizar la compra sin aceptar las políticas de privacidad, ya que al realizarla se están introduciendo datos que la empresa debe gestionar", recalca Moreno. No obstante, el profesional de The Valley recuerda que, si un usuario lo desea, puede evitar que se envíen a terceros o que se usen para fines comerciales no autorizados.

En el caso de aceptar las políticas de privacidad de datos, Moreno informa que los usuarios tienen siempre la posibilidad de revocar la decisión. "Sin embargo, tendrá que saber que, hasta entonces, la mayoría de su actividad dentro de un festival, por ejemplo, puede ser monitorizada por los sistemas tecnológicos de recogida masiva de datos", dice.

El Partner & Chief Innovation Officer entrevistado en 20BITS señala que los eventos se ciñen siempre a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico y a la LOPDGDD y el RGPD. Esto implica que los organizadores deben inscribir el fichero al que se incorporarán los datos ante la Agencia Española de Protección de Datos e informar sobre las finalidades para las que los solicita y qué terceras empresas tendrán acceso a los mismos.

