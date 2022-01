Las 3 operadoras más grandes de EEUU confirman que no están bloqueando la nueva función de privacidad de Apple

Como ya te adelantábamos este martes, algunas de las operadoras de telefonía móvil más grandes de Europa han presentado una queja ante la Comisión Europea sobre iCloud Private Relay, la función de privacidad de Apple que impide el rastreo de nuestra actividad en Internet, de manera similar a lo que puede hacer una VPN.

Telefónica, Vodafone, Orange y T-Mobile han firmado una carta, a la que ha tenido acceso el medio británico The Telegraph, en contra de esta característica y pidiendo a la CE que se prohíba.

Varios medios de comunicación estadounidenses publicaban también que en este país norteamericano se estaba produciendo además un bloqueo de la función por parte de algunas compañías telefónicas. Sin embargo, T-Mobile, Verizon y AT&T, los tres operadores más grandes de EE. UU., han confirmado a The Verge que no están impidiendo a sus usuarios acceder a la nueva función de privacidad de Apple.

La posición de Verizon y AT&T ante estas acusaciones es el rechazo completo a que se haya producido ningún bloqueo hacia iCloud Private Relay, mientras que el caso de T-Mobile es más particular, ya que han encontrado un 'bug' que podría afectar a la función.

Según explicaba la compañía al medio estadounidense, "la mayoría de los clientes" no deberían tener ningún problema con iCloud Private Relay de Apple. "Pero aquellos que usan servicios de filtrado de contenido (como Family Controls del operador) no la podrán usar".

Asimismo, el portavoz de T-Mobile también dijo a The Verge que habían encontrado un problema con la última versión de iOS, que causaba que iCloud Private Relay se desactivase de manera automática después de instalarse la actualización. "Nuestro equipo identificó que en la versión 15.2 de iOS algunas configuraciones de dispositivos tenían la función desactivada de manera predeterminada. Hemos compartido esto con Apple. Esto no es específico de T-Mobile", señalaban desde la compañía.

De esta forma, si el fallo realmente radica en la actualización ejecutada por Apple, esta podría ser una explicación a los problemas para utilizar la función de privacidad que han tenido los usuarios, no solo de T-Mobile, sino también de otras compañías, como han señalado algunos informes.

iCloud Private Relay es similar en muchos aspectos a una VPN, ya que como estas protege la privacidad: funciona para enmascarar automáticamente la navegación que hace un usuario y su IP, de manera que ni siquiera la propia Apple puede saber qué estás haciendo online. Básicamente, cuando se activa, toda la actividad que hacemos en Safari se cifra.

La función aún está en versión beta, pero actualmente está disponible para cualquiera que se suscriba a un plan pago de iCloud en iOS 15, iPadOS 15 y macOS 12, aunque no viene activada de forma predeterminada en el dispositivo.

Los usuarios de iPhone en Europa fueron los primeros en notar que el acceso a la función Private Relay no funcionaba correctamente, no obstante por el momento las operadoras europeas no se han pronunciado al respecto y solo tenemos como comunicado oficial la crítica a esta característica que las compañías hacían en la carta vista por The Telegraph.

En ella argumentan que Private Relay debe prohibirse porque "perjudicará a otros para innovar y competir en los mercados digitales descendentes y puede afectar negativamente la capacidad de los operadores para administrar eficientemente las redes de telecomunicaciones".

