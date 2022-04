​La última moda en ciberdelincuencia: recibir mensajes de ti mismo

Si recientemente te ha llegado un mensaje de ti mismo, no te preocupes, no tienes todavía ningún clon maligno en el mundo, sino que la última tendencia en SMS no deseados es que las víctimas reciben mensajes desde lo que parece su propio número de teléfono.

Este tipo de mensajes suelen afirmar que son el proveedor de servicios inalámbricos del usuario y hacen referencia a su factura inalámbrica. Suelen incluir un enlace donde, aparentemente, obtienes un ‘regalo’ pero, si pinchamos, nos conduce a sitios web potencialmente peligrosos, según han asegurado algunos usuarios de Reddit y Twitter.

Esta nueva tendencia de phishing parece que, por el momento solo, afecta a los usuarios de Verizon Wireless, según ha informado The Verge. El portavoz de Verzon, Rich Young, aseguró que los ciberdelincuentes habrían estado mandando mensajes a algunos de sus clientes con un número que “aparentemente es el suyo”.

La compañía ha puesto medidas limitando la actividad actual. Fue el propio Young quien detectó que estos mensajes no deseados habían aumentado y aseguró que se encuentran trabajando "activamente con otros de la industria y con las fuerzas del orden de los Estados Unidos”.

La empresa Robokiller, que se encarga de la fabricación de una aplicación móvil para bloquear llamadas y SMS no deseados, asegura que ha rastreado hasta 5.000 incidentes únicamente durante una semana.

Además, también han salido a la luz algunas versiones típicas de estos mensajes: “Mensaje gratuito: su factura está pagada en marzo” y junto a esto se ofrecía un enlace que supuestamente ofrece un regalo al usuario aunque en realidad es ahí donde está la estafa.

Uno de los afectados contó que, al hacer clic en el enlace, le llevó al sitio web de Channel One Russia, una cadena de televisión del gobierno ruso, aunque en principio, no se tienen indicios que haya una participación de Rusia en este tipo de spam, advirtió Rich Young.

El año pasado, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ya advirtió que los mensajes de texto no deseados habían aumentado durante la Covid-19 y es más probable que este tipo de delincuentes se aprovechen de una situación donde la gente sufre mayores problemas económicos o de salud.

Robokiller aseguró que los estadounidenses recibieron un total de 87.800 millones de SMS no deseados en 2021, lo que supuso un aumento con respecto al año pasado.

Para evitar este tipo de engaños los expertos sugieren tener cuidado al responder llamadas telefónicas o mensajes de números no identificados o desconocidos. La FCC además agrega que nunca se debe compartir información personal por el teléfono.

También desaconsejan hacer clic en enlaces a archivos adjuntos y Verizon recomienda ser más radicales y no responder a ningún tipo de mensaje sospechoso. Esta situación también se puede denunciar como fraude en la línea de la FCC y en el Centro de Denuncias de delitos en Internet.

