La nueva ley de la UE quiere combatir el abuso infantil obligando a las tecnológicas a intervenir los mensajes cifrados

En Europa siguen trabajando en el desarrollo de una normativa que regule el mundo digital. Concretamente, el mes pasado se aprobó el Reglamento de Servicios Digitales y ahora parece ser que la Comisión Europea ha propuesto un borrador de lo que sería otra legislación para combatir el abuso infantil.

Uno de los artículos que menos ha gustado a los expertos en ciberseguridad es uno con el que se pretende presionar a algunas empresas tecnológicas para que escaneen mensajes privados y de esa manera, detectar algún tipo de material en relación con la pornografía infantil o con el ciberacoso.

Muchos de esos mensajes están protegidos por el cifrado de extremo a extremo como en el caso de WhatsApp, pero aun así, con esta normativa los gigantes tecnológicos se verán en la obligación de detectar, informar, eliminar y bloquear cualquier contenido de pornografía infantil o de abuso que haya en los mensajes privados.

A raíz de esto, muchos colectivos en defensa de los derechos digitales se han pronunciado con declaraciones como que “la Comisión Europea quiere acabar con los mensajes cifrados”. Además, desde estos grupos advierten que con esta medida “los proveedores de Internet tendrán que monitorizar el tráfico de red de sus clientes”.

Con esto último, lanzan un mensaje a Europa de que quieren aplicar una medida, pero omiten “cómo se debería hacer” y que, por lo tanto, este tipo de colectivos ve en todo esto un mensaje muy claro: “Haz lo imposible, ya decides tú cómo”.

El profesor de criptografía de la Universidad Johns Hopkins, Matthew Green, ha llegado a calificar esta medida como “la cosa más aterradora que ha visto nunca”, ya que a pesar de que pueda sonar bien en un primer momento, la realidad es que podría llegar a acabar con la privacidad digital.

En este borrador estará recogido también el papel de los proveedores de Internet, puesto que podrían llevar a cabo acciones como inhabilitar el acceso a algunos contenidos. En cualquier caso, ese contenido no lo podrán eliminar al no estar permitido dentro de la jurisdicción de los 27.

El experto en ciberseguridad, Alec Muffet, no estaba nada contento con esta medida y aseguraba que hoy era el día en el que “la Unión Europea le declara la guerra a los mensajes privados de extremo a extremo”.

Además, ve en esta medida una manera de hacer que en nombre de la protección infantil, “tengan acceso a los mensajes privados de cualquier persona y en cualquier plataforma”.

Iniciativas como estas no son la primera vez que llegan sino que la empresa Apple, el año pasado lanzó una actualización de los sistemas operativos, pero la realidad era que pretendía realizar un escaneo para buscar material relacionado con los casos de abuso infantil.

Cuando esto ocurrió las críticas no tardaron en llegar y ahora parece que estaría pasando algo parecido con este borrador de la Unión Europea que de momento no sabemos cuando se implantará, pero lo que sí que es seguro es que una vez que se empiecen a leer los mensajes de texto con cualquier intención, no habrá límites.

