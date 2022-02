La Justicia británica tumba una red de reseñas falsas en Amazon que implicaba a una empresa de Mallorca

El Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra ha resuelto a favor de una demanda presentada por Amazon en la que el gigante del ecommerce denunciaba a tres empresas con sede en Malta y Mallorca que prometían “impulsar los artículos de los vendedores en los resultados de búsqueda al inundarlos con reseñas de cinco estrellas”.

AMZTigers y TesterJob, las empresas implicadas, se dedicaban a ofrecer a las marcas mejorar su estatus en Amazon con buenas calificaciones, “utilizando una red de miles de revisores aparentemente auténticos”. Ahora una orden judicial les prohíbe intermediar revisiones en Reino Unido y “cualquier persona [que infrinja la orden] puede ser encarcelada, multada o confiscar sus activos”.

La noticia, adelantada por el diario británico The Telegraph, está teniendo cierto peso en el sector, ya que se cree que es la primera vez que los tribunales de Reino Unido emiten una orden judicial de este tipo. Según este medio, AMZTigers contaba 62.000 revisores en todo el mundo, que eran los encargados de dar a los productos reseñas de cinco estrellas.

¿Cómo funcionaba esta red de reseñas falsas?

Según se ha desvelado por el Tribunal Superior de Justicia, los revisores compraban los productos asignados en Amazon y luego ‘los revisaban’, haciendo comentarios que parecían auténticos. Siempre con la más alta calificación, claro. Después, las empresas les reembolsaban el coste y, además, recibían “una lluvia de artículos gratuitos”.

Según indican en The Telegraph, los registros de la empresa muestran que las operaciones están vinculadas a Norbert Weber, un empresario de marketing en Internet con sede en Berlín que también dirige W3 Internet Marketing, una empresa de optimización de motores de búsqueda.

Para mayor polémica, Weber aparece en vídeo online promocionando AMZTigers y diciendo “estamos violando las reglas de Amazon aquí” y que la práctica estaba “llegando al límite de lo legal”. Como reclamo para contratar estos servicios la empresa destaca que posibilita que los productos “se convirtieran en los más vendidos”. El precio de las reseñas es de 15 euros por cada una o “lotes de hasta 1.000 reseñas con descuento”.

Por su parte, Testerjob.co.uk ofrecía a los revisores potenciales la “oportunidad de obtener productos de Amazon gratis”.

TesterJob, una compañía con sede en Mallorca

El asunto también resuena en España, ya que TesterJob es una compañía con sede en Mallorca. De hecho, la empresa tiene incluso una denuncia en la Organización de Consumidores y Usuarios. La persona afectada indica lo siguiente en la web de reclamaciones de la OCU:

“Hola, me inscribí en la página de TesterJob que es de la empresa "Internet Marketing Mallorca SL" al principio pagaban, llevo desde marzo que compre dos productos y me tienen q reembolsar lo comprado hasta día de hoy no obtengo respuestas ni me pagan. Les escribí y decían que en unos 15 días recibiría el dinero cosa que no ha sucedido. A muchas personas les ha sucedido lo mismo, son unos estafadores”.

La estafa también aparece en un blog de búsqueda de ‘chollos’ llamado ‘tudinerito.com’. En este portal ofrecen un listado de páginas para conseguir productos de Amazon gratis entre las que se encuentra TesterJob.

Todo el contenido referido a este sitio se ha tachado y dicen que “La web de Tester Job ha sido suspendida sin previo aviso y sin haber pagado los pagos pendientes”. No obstante, todavía se puede leer en qué consistía la dinámica: “Es una página en la que se gana dinero probando y testando productos de Amazon. Además, la mayoría de las veces podremos conseguir los productos de Amazon completamente gratis. Y si eso fuese poco se gana 5€ por cada amigo que invitas”. Solo hacía falta dejar una reseña sobre el producto en la plataforma de comercio electrónico.

La confianza de los clientes

Las reseñas positivas son muy apreciadas en Amazon, ya que ayudan a que los productos suban en los rankings de búsqueda de la empresa, haciéndolos más destacados para los compradores, sin tener que pagar por la ubicación.

El jefe de Amazon Reino Unido, John Boumphrey, dijo: “Dedicamos recursos significativos a evitar que aparezcan reseñas falsas e incentivadas en Amazon. Es absolutamente crucial para ganar la confianza de nuestros clientes. Esta demanda deja en claro que no se tolerará el fraude en nuestra tienda y no dudaremos en perseguir a los intermediarios de reseñas falsas en los tribunales de Reino Unido”.

La sentencia del tribunal británico da la razón al gigante del comercio electrónico y ordena a las operadoras bloquear los dominios de las empresas implicadas.

Un problema que viene de largo

En mayo del año pasado se destapó una red masiva de reseñas falsas en Amazon que tuvo serias implicaciones para varios vendedores chinos de la plataforma. La empresa de ciberseguridad Safety Detectives descubrió una base de datos abierta con información sobre más de 13 millones de reviews fraudulentas, 7 GB de datos que podrían implicar a más de 200.000 personas.

A raíz de este incidente, un informe de Marketplace Pulse aseguraba en verano que Amazon había eliminado unas 300 marcas chinas en los últimos dos meses por estar relacionadas con reseñas falsas. Eran fabricantes en su mayoría pequeños y poco reconocidos a nivel mundial, pero que en los últimos tiempos habían cosechado bastante el éxito en la plataforma, llegando a suponer unas ventas anuales totales de más de mil millones de dólares.

La mano dura de Amazon

Un portavoz de Amazon España ha indicado a 20Bits que las reseñas de productos “han sido una parte muy importante” en su tienda desde que las lanzaron en 1995 y que siguen siendo “fundamentales” para la experiencia de compra en el ecommerce. “Las opiniones auténticas ayudan a los clientes a tomar decisiones de compra más informadas y proporcionan a los vendedores un medio para diferenciar sus productos”, subraya.

“Los clientes nos dicen constantemente que las reseñas y las calificaciones con estrellas son una de las funcionalidades más útiles de nuestra tienda y una de las razones por las que disfrutan comprando con nosotros. Por esta razón, continuamos innovando y lanzando nuevas funcionalidades”, concluye el portavoz.

Por el contrario, “las reseñas falsas engañan a los consumidores, perjudican a los vendedores de pequeñas empresas y fomentan una economía sumergida”, destaca. Por esos mismos motivos Amazon tiene “políticas claras” que prohíben el abuso de su sistema de reseñas y, aseguran, toman “medidas contra quienes violan estas políticas”.

¿Cómo previene esta práctica la plataforma? “Contamos con herramientas y con expertos líderes en la industria que nos permiten detectar y bloquear reseñas falsas”. Más de 10.000 empleados de Amazon en todo el mundo se dedican a proteger su tienda de fraudes y abusos, entre los que se encuentran las reseñas incentivadas.

Amazon recibe más de 30 millones de reseñas cada semana y analiza cada una de ellas combinando su “avanzada” tecnología de aprendizaje automático y el análisis de un equipo de investigadores expertos. “Cada reseña proporciona a nuestros investigadores información electrónica que permite detectar la actividad sospechosa. Podemos comparar esta información para identificar patrones fraudulentos y actividades sospechosas. Por ejemplo, podemos saber si la fuente de la reseña es coherente con el lugar donde se vio, compró y entregó el producto”, aclaran.

En 2020, Amazon detuvo más de 200 millones de presuntas reseñas falsas antes de que un cliente las viera.

