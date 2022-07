La estafa de la niña con cáncer: su contenido emocional te convence a donar

El equipo de Avast Threat Labs identificó una nueva estafa que circula por YouTube. En el vídeo aparece una niña pequeña sentada con una bata de hospital, lleva el pelo rapado y llora mientras habla a la cámara, además, informa al usuario de que tiene cáncer y que su familia no puede pagar el tratamiento.

"El tratamiento cuesta mucho dinero y mis padres no se lo pueden permitir", explica entre lágrimas. "Por favor, ayudadme a ponerme bien. Por favor. No me quiero morir".

La niña ofrece la posibilidad de donar mediante una página de recaudación de fondos, de esta manera, los usuarios pueden ayudar a la menor.

Pavel Novak (analista de operaciones de amenazas en Avast) señala que "si bien no hay forma de saber quién es esta niña en realidad o cuál es su situación o las circunstancias de su familia, sabemos con certeza que se trata de una estafa y que los más de 640.000 dólares recaudados no se destinarán al tratamiento".

La niña pide donaciones para tratar el cáncer y señala que la enfermedad se ha extendido por todo su cuerpo, sin embargo, la falta de concreción indica que es un fraude online.

La misma estafa se publicó en varios vídeos

"Nuestra investigación descubrió una serie completa de videos que presentan a la misma joven, con apelaciones en árabe, francés, portugués, español y hebreo. También encontramos vídeos con nombres similares, pero con niñas diferentes", añade Novak.

La estafa de 'Cancer Girl' se ha visto más de 10 millones de veces, además, encontraron los siguientes datos:

Todos los dominios fueron registrados recientemente.

recientemente. Los vídeos utilizan direcciones de correo electrónico anónimas , como 6554997@gmail.com, asd1010850@gmail.com.

, como 6554997@gmail.com, asd1010850@gmail.com. 'Alexandra' y 'Ariela' tienen las mismas direcciones de contacto.

de contacto. La dirección se puede rastrear hasta un complejo residencial en Jerusalén.

Dominios bloqueados

Los expertos de Avast bloquearon todos los dominios que pudieron encontrar, asimismo, informaron de los vídeos a YouTube y de la estafa al Equipo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Israel (CERT).

Avast señala que "los investigadores no sospechan que las dos campañas estén relacionadas, a pesar de que utilizan el mismo escenario".

