Un desarrollador se vuelve viral por esta ingeniosa idea para contestar a los estafadores por WhatsApp

Las estafas a través de WhatsApp más comunes de España son la del hijo en apuros o la de la oferta de trabajo de TikTok, pero hay muchas más. Muchos internautas ya conocen las historias falsas más utilizadas y deciden contestar a los ciberdelincuentes para entretenerse y, después, compartir en redes sociales capturas de pantalla del resultado de la conversación.

Los expertos en ciberseguridad recomiendan que los internautas no contestemos bajo ningún concepto a estos mensajes fraudulentos, ya que, aunque no demos datos personales reales, informamos a los estafadores de que el número de teléfono está en uso, para futuras estafas. No obstante, eso no impide que varios españoles sigan contestando y buscando respuestas graciosas de los malhechores.

La última tendencia que los usuarios emplean para reírse de los ciberdelincuentes es compartir los guiones completos de películas, como se puede ver en el vídeo de TikTok de abajo. La persona que lo ha hecho no ha tenido que hacer un copia y pega eterno para molestar al estafador, sino que solo ha usado un código de GitHub y el texto se ha compartido automáticamente.

¿Cómo trollear a un estafador con el guion de Shrek?

El desarrollador Matt Fontes ha compartido un guion a través de la plataforma GitHub que permite compartir línea por línea el guion de largometrajes como Shrek o Bee Movie por WhatsApp. Para hacer esta broma adores estafadores, los internautas primero deben ingresar al sitio web donde está el código.

Una vez dentro de la página, puedes elegir entre uno de los dos guiones mencionados anteriormente que están hipervinculados y se distinguen porque están en color azul y subrayados. Uno se llama shrekSendScript.js y otro beeMovieSendScript.js.

Al pulsar en una de las dos opciones, la web se redirigirá al código del guion. Los internautas tendrán que presionar la tecla CTRL a la vez que la letra A en Windows para seleccionar todo el texto que habrá que copiar.

Posteriormente, el usuario deberá abrir WhatsApp Web, la versión para el navegador de la aplicación de mensajería instantánea de Meta, y entrar en el chat con el estafador. A continuación, tendrá que dejar el puntero debajo del icono de la cara del emoji, hacer clic derecho en el ratón y presionar la opción 'Inspeccionar'.

En este paso, se abrirá una pestaña y habrá que dirigirse a la sección 'Consola' y pegar el código de GitHub. Después, solo queda hacer clic en 'Enter' y el guion de Shrek o Bee Movie empezará a mandarse línea por línea.

Hay usuarios que lo han hecho que advierten que WhatsApp puede terminar baneando la cuenta al considerar que es un bot. Por lo tanto, utilizarlo con moderación para evitar que limiten tu acceso a WhatsApp.

