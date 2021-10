Hackeo masivo a Twitch: ¿cómo han conseguido acceder al código fuente y los pagos a streamers de la plataforma?

Una filtración masiva en Twitch ha revelado los secretos más profundos de la plataforma, entre otras cosas su código fuente casi completo y algo tan jugoso como cuánto ganan los streamers más populares. Por el momento no se sabe de dónde proviene el 'hackeo' ni quién está detrás.

Lo cierto es que en términos generales se desconocen los detalles de cómo ocurrió el robo. Pero el resultado es que la totalidad de las tripas de Twitch, el servicio de transmisión en vivo cada vez más popular de Amazon, ahora está ‘disponible para descargar’.

“Jeff Bezos pagó 970 millones de dólares por esto. Lo estamos regalando GRATIS”, escribió la persona que filtró el archivo en el foro 4chan este miércoles, en total 125 GB de información -aunque según Vice, que asegura que descargó torrent con la base de datos, son 135 GB-.

Entre otras cosas, se puede consultar la totalidad del código fuente de Twitch con historial de comentarios -que se remonta a sus inicios-, informes de pagos para creadores desde 2019, clientes de la plataforma para dispositivos móviles, de escritorio y de consola, SDK propietarios y servicios de AWS internos utilizados por la compañía, todas las propiedades que posee el servicio de Amazon -incluidos IGDB y CurseForge- y un competidor de Steam inédito, con nombre en código Vapor, de Amazon Game Studios.

En la tarde de ayer no tardó en aparecer una lista con los creadores de contenido que ganan más dinero, en la cual no faltaban los españoles AuronPlay -el tercero más seguido en la plataforma a nivel mundial- e Ibai Llanos -que ocupa el noveno puesto-.

¿Por qué se ha producido una filtración de este calado? Tal vez un poco de contexto nos ayude a entender los motivos que pudo tener el hacker y a tener una idea de lo que podría suceder a continuación.

Recientemente, Twitch ha introducido nuevas herramientas para ayudar a los streamers a bloquear las “incursiones de odio”, un fenómeno en el que los abusadores programan a los bots para que inunden los chats con insultos. También demandó a dos personas por conjunciones con incursiones de odio, una acción que pocas veces hemos visto llevar a cabo -al final es que una plataforma vaya contra sus propios usuarios-, y que habla del compromiso del servicio para resolver el problema.

En su comentario en el foro 4chan, el supuesto hacker sugería que la dificultad de Twitch para controlar a los malos actores es lo que le había llevado a actuar. “Su comunidad es un pozo negro tóxico repugnante, por lo que para fomentar más interrupciones y competencia en el espacio de transmisión de video online, los hemos engañado por completo”. El usuario etiquetó el volcado de datos como “parte uno”, lo que nos hace pensar que podría haber más por venir.

¿Y cómo sucedió el ataque? Por el momento, nadie lo sabe. Twitch ha admitido que el hacker accedió a los servidores de la empresa debido a "un error en un cambio de configuración" de su servidor, al que posteriormente accedió "un tercero malintencionado". "Podemos confirmar que se ha producido una infracción", decía un portavoz en Twitter. "Nuestros equipos están trabajando con urgencia para comprender el alcance de esto. Actualizaremos a la comunidad tan pronto como haya información adicional disponible", añadía.

La compañía dice que "no hay indicios de que se hayan expuesto las credenciales de inicio de sesión" y que "no se expusieron los números completos de las tarjetas de crédito". Si bien se incluye información personal como los pagos del creador, esta filtración inicial no parece incluir contraseñas, direcciones o cuentas de correo electrónico de los usuarios de Twitch. Aun así es recomendable que cambies la contraseña.

Sin embargo, como decía, la filtración está etiquetada como 'parte uno', por lo que es posible que próximamente tengamos más información de la misma mano que ha publicado el post inicial en el foro.

