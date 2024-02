Estas 3 funciones gratuitas de seguridad te ayudarán a evitar las estafas

En verano del año pasado, Google lanzó la función gratuita 'Navegación segura con protección mejorada' para proteger a los usuarios de las estafas de phishing y los enlaces potencialmente peligrosos, de esta manera, la compañía de Mountain View refuerza y mejora la seguridad de los internautas en sus aplicaciones.

Para ponerla en funcionamiento, los interesados tienen que hacer clic en el siguiente enlace y acceder a la página en la cual se podrá activar la opción 'Navegación segura con protección mejorada'. Aunque en caso de utilizar el navegador Chrome, se debe copiar el siguiente comando en la barra de dirección –chrome://settings/security– y, acto seguido, elegir la opción 'Protección mejorada' en vez de 'Protección estándar'.

No obstante, es importante mencionar que esta herramienta se aplica únicamente a las cuentas de Google y no en los dispositivos, por ende, solo funciona en Gmail o en el navegador Chrome. Además, esta medida añadida a la 'Autenticación en dos pasos' son de gran ayuda para proteger toda la información personal y los datos bancarios de los posibles ataques, estafas y engaños por parte de los ciberdelincuentes.

Pero, ¿qué otras funciones son gratuitas y garantizan una navegación segura en Internet? Desde 20Bits te ofrecemos un listado de las mejores opciones para salvaguardar tu privacidad.

Cómo activar la función gratuita de Google para saber si mis datos están en la dark web



Los interesados deben abrir la aplicación de Google en un dispositivo Android, pulsar en la foto de perfil para acceder al menú y seleccionar 'Informe dark web'. Al clicar en este servicio, la herramienta empezará a rastrear en las profundidades de Internet para encontrar información personal, como el nombre, apellidos, número de teléfono, dirección de casa, número de seguridad social, usuarios y contraseñas.

Además, si se da el caso de que la compañía de Silicon Valley detecta que los datos se están comercializando en la dark web, ofrecerá a los afectados una serie de consejos para evitar el tráfico ilegal de información.

Los interesados deben seguir los pasos anteriores, pero si cuentan con una suscripción a Google One, podrán configurar un perfil para monitorizar la dark web y saber si la información se ha visto afectada en brechas de seguridad de datos. No obstante, no es necesario pagar una suscripción de Google One para generar un 'Informe dark web'. Simplemente, los usuarios tendrán que hacer lo siguiente:

Ir a one.google.com.

Seleccionar 'Informe dark web' y 'Probar ahora'.

Pulsar en 'Ejecutar análisis'.

Cómo usar Blacklight para evitar los correos con estafas

El funcionamiento de Blacklight es muy sencillo. Los usuarios que quieran emplearla únicamente deben entrar dentro de la web 'themarkup.org/blacklight', copiar y pegar la URL del sitio que deseen analizar y la herramienta se encargará de inspeccionarla.

El servicio está disponible únicamente en inglés, pero la traducción automática de Google no está nada mal y permite que podamos usarlo sin complicaciones. Es posible que haya alguna errata, sin embargo, se puede entender perfectamente las explicaciones que da Blacklight sobre el uso de ad trackers, cookies de terceros y otros elementos de seguimiento.

La herramienta es capaz de detectar cuando una página se salta el bloqueo de cookies o cuando realizan 'keylogging', que consiste en la acción de monitorizar el texto que escribimos en una web incluso antes de que enviemos los datos. También identifica las webs que graban la sesión, obteniendo nuestros movimientos del ratón, los clics, el scrolling y otras interacciones que realizamos.

