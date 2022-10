Ferrari sufre un ciberataque y le roban 7GB de información privada

El fabricante italiano de vehículos de lujo Ferrari confirmó ayer un ataque de ransomware en el que han robado 7 gigabytes de información. El grupo de ciberdelincuentes ‘RansomEXX’, conocido por sus ataques de RaaS (Ransomware-as-a-Service), se ha atribuido el delito.

En el comunicado, Ferrari aseguraba que el ataque no había interrumpido su actividad y que no existía una violación en sus sistemas. No obstante, informaba que entre los datos robados había manuales de reparación, fichas técnicas y documentos privados y/o sensibles para la compañía.

Algunos usuarios sospechan que el acuerdo de Ferrari con Velas para la creación de NFT (tokens no fungibles) podría haber sido un aliciente más para llamar la atención de los ciberdelincuentes.

Este ciberataque no es el primero en el que Ferrari se ha visto involucrado. En diciembre de 2021, el grupo de piratas informáticos Everest atacó a la empresa Speroni, salpicando de cerca a la compañía de automóviles de lujo, ya que es la que suministra piezas a la marca.

Según comentó en su momento Speroni, el ataque había supuesto el robo de 900 GB de datos, muchos más de los que se han robado a Ferrari.

