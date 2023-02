Esto es lo que tienes que hacer si crees que te han hackeado WhatsApp

En la era de la digitalización y globalización, la importancia de los datos es enorme (ventaja estratégica y competitiva para las empresas), y actualmente disponen de un valor económico incalculable, por lo que cada día vemos más ciberataques dirigidos a la obtención del dato.

Rodrigo López Crespo Abogado especializado en ciberseguridad en Monereo Meyer Abogados



Y es que el robo de determinados datos no solo puede conllevar grandes beneficios para el delincuente, sino que pueden ser la base para luego extorsionar a la víctima y pedir un rescate o para estafarles a posteriori con la información de que disponen.

El último de estos ataques para el robo de datos lo sufrió hace poco WhatsApp. Según la información que disponible sobre el caso, dicha plataforma habría sido hackeada y los datos de más de 500 millones de usuarios, en más de 80 países diferentes, habrían estado comprometidos.

Se desconoce la forma en la que los delincuentes hackearon la plataforma y obtuvieron los datos, pero lo que sí que sabemos es que se han ofrecido a la venta en webs pertenecientes a la "Dark Net" (mercado negro cibernético). Estando estos datos en manos de gente sin escrúpulos, podrían terminar siendo utilizados para llevar a cabo diversos actos delictivos (estafas, suplantación de identidad etc.).

Hace no tanto tiempo, la plataforma WhatsApp era un auténtico filón para los hackers, ya que el sistema carecía de encriptado y los mensajes viajaban a través de Internet libremente. De esto se derivaba que cualquier persona utilizando las aplicaciones adecuadas podía acceder a datos y conversaciones de los usuarios.

Actualmente, esto ha ido cambiando y se han incorporado diferentes medidas de seguridad (verificación en dos pasos, cifrado punto a punto de las conversaciones, etc.). Gracias a esto, ha aumentado la complejidad para hackear WhatsApp, aunque, como dirían los de Adidas, "impossible is nothing", y no descartamos que en el futuro sufran nuevos ciberataques.

Más aún cuando los ciberdelincuentes no paran de perfeccionar sus técnicas de hackeo, y las ofrecen abiertamente en ciertas páginas web. Si se accede a un buscador como Google, y se le pregunta por cómo hackear WhatsApp o cómo espiar alguna cuenta en particular, aparecen numerosos resultados de aplicaciones, tanto gratuitas, como de pago, que te permiten mediante una serie de pasos poder introducirte sin permiso en otros dispositivos.

¿Cómo podemos saber si nuestros datos están comprometidos y nuestro número está entre los hackeados?

No es fácil saberlo con certeza, pero sí que hay algunos indicadores que nos pueden servir para pensar que estamos entre los desafortunados.

Si ves mensajes en chats individuales o grupos que tú no has enviado , puedes empezar a sospechar.

, puedes empezar a sospechar. Si ves algo que no encaja o hay fotografías que no te suenan de nada , toma medidas y precauciones, y especialmente si ves que tu cuenta empieza a insultar a tus contactos, a ofrecer publicidad o intenta obtener cierta información por otras personas.

, toma medidas y precauciones, y especialmente si ves que tu cuenta empieza a insultar a tus contactos, a ofrecer publicidad o intenta obtener cierta información por otras personas. Si se producen cambios en la fotografía de perfil, en la frase de estado, o en el nombre , sin que lo hayas hecho voluntariamente, es muy probable que alguien esté intentando robar tu cuenta o que lo hayan conseguido.

, sin que lo hayas hecho voluntariamente, es muy probable que alguien esté intentando robar tu cuenta o que lo hayan conseguido. Si tu móvil va más lento de lo habitual, encuentras aplicaciones que no has instalado, se le acaba antes la batería, consume más datos o presenta un estado anormal, puede que alguien haya activado un software espía o te estén espiando de alguna otra manera.

Y, si todo esto está sucediendo, ¿cómo puedo actuar?

Las acciones básicas pasarían por bloquear la tarjeta SIM, solicitar el bloqueo de la cuenta de WhatsApp, reinstalarlo en otro dispositivo con el mismo número y no cerrar la sesión.

Además, no hay que olvidar que hay que denunciar este tipo de hechos. Y es que, si no se denuncia, el hecho delictivo no llega al conocimiento de las autoridades (policiales y judiciales), con lo que el ciberdelincuente ve como sus actos no tienen consecuencias y acaba por volver a cometerlos.

Hay que señalar que nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado disponen de unidades especializadas en combatir el cibercrimen y cuentan con especialistas y tecnología punteras para ello. Asimismo, nuestros jueces cada día están más acostumbrados a enjuiciar estos delitos, por lo que denunciar sí sirve.

Varios tipos delictivos diferentes, dependiendo de la acción del ciberdelincuente

En caso de que el delincuente se introduzca en un sistema informático, nos encontraríamos ante un delito de “hacking” (Artículo 197bis del Código Penal) . Dicho Artículo castiga con penas de prisión de seis meses a dos años, al que vulnere sin autorización las medidas de seguridad de un sistema informático y acceda (o facilite el acceso) a este, o si se mantiene en él en contra de la voluntad del legítimo titular.

. Dicho Artículo castiga con penas de prisión de seis meses a dos años, al que vulnere sin autorización las medidas de seguridad de un sistema informático y acceda (o facilite el acceso) a este, o si se mantiene en él en contra de la voluntad del legítimo titular. Si lo que hay es un “espionaje” de las conversaciones de una cuenta de WhatsApp, nos encontraríamos ante un delito de descubrimiento y revelación de secretos (Artículo 197 del Código Penal). Dicho Artículo establece unas penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses, pero requiere que se revele un secreto (que el delincuente tenga éxito) y que haya dolo del culpable.

de las conversaciones de una cuenta de WhatsApp, nos encontraríamos ante Dicho Artículo establece unas penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses, pero requiere que se revele un secreto (que el delincuente tenga éxito) y que haya dolo del culpable. Si lo que se produce es una pérdida patrimonial de la víctima, tras un engaño (ya sea a través de un mensaje, un enlace etc.), ante lo que nos encontraríamos sería ante un delito de “estafa informática” (Artículo 248 del Código Penal). Dicho delito acarrea penas de prisión de seis meses a tres años, y es necesario que se den una serie de circunstancias, tales como engaño (anterior o concurrente, bastante (suficiente) y proporcional), el error esencial en el sujeto pasivo, un acto de disposición patrimonial y perjuicio económico de la víctima, el ánimo de lucro del delincuente y un nexo causal entre el engaño provocado y el perjuicio económico experimentado.

Qué hacer para evitar que hackeen tu móvil y tus mensajes

Sin perjuicio de todo lo anterior, siempre es mejor actuar de manera preventiva, que reactiva. Y es que pocas veces ponemos las medidas necesarias para complicar a los delincuentes sus acciones. Para ello, es muy importante mejorar la privacidad y seguridad tanto del teléfono móvil, como de la propia cuenta de WhatsApp (más allá de que sería muy recomendable que los propios ingenieros informáticos de Meta protegiesen aún más WhatsApp).

Acciones como activar una verificación en dos pasos, instalar un antivirus, establecer contraseñas fuertes e incluso utilizar patrones de dibujos, huella dactilar o reconocimiento facial para entrar en la aplicación, o no hacerlo, pueden suponer ser víctima, o no, de un ataque de este tipo.

Por otro lado, existen alternativas a WhatsApp, que, aunque sean de pago, ofrecen una mayor seguridad de las comunicaciones y son mucho más difíciles de hackear. Una de ellas es Threema. Esta aplicación suiza no permite registrarse con un número de teléfono, ni con un nombre, sino que durante el registro se le asigna a cada usuario un ID aleatorio y completamente anónimo. Este ID es el único dato que la compañía almacena en sus servidores, y no vende los datos de sus usuarios a otras entidades para fines publicitarios. Asimismo, dispone de un cifrado de extremo a extremo en los mensajes y no se almacenan los mensajes de chat en el servidor.

Y es que nuestra seguridad cibernética es importante, y hay que tomar medidas que garanticen al máximo la integridad de nuestros datos y que estos no acaben en las manos inadecuadas.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.