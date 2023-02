Hoy en día hay que tener mucho cuidado con las gestiones o transacciones que se hacen por Internet. La proliferación de timadores y delincuentes, que se aprovechan de las necesidades de otras personas en todo tipo de ámbitos, es una realidad y nadie está a salvo de sufrir una estafa. Una de las más habituales últimamente está relacionada con Idealista y la búsqueda de pisos de alquiler que muchos usuarios realizan en el portal. Si bien, esta compañía de servicios inmobiliarios hace todo lo posible por acabar con el phishing, no siempre puede evitarlo, teniendo en cuenta que algunos estafadores eligen WhatsApp como vía de comunicación.

El propio Idealista se encargaba, hace un tiempo, de advertir sobre esta problemática a sus usuarios, así como de ofrecer una serie de consejos para no sufrirla. Tal y como recoge el portal, en declaraciones de Ruth García Ruiz, técnico de Ciberseguridad para Ciudadanos de Incibe, “cuanto más informados estamos de estos procedimientos fraudulentos, más alerta estamos y más difícil es caer en sus engaños y entregar información a la persona errónea comprometida como un DNI”.

¿Cómo llevan a cabo la estafa?

Irene Fernández, afectada por este tipo de estafa, nos ha contado de primera mano cuál fue el procedimiento que siguieron los delincuentes para intentar obtener sus datos. “Encontré un anuncio en Idealista que encajaba mucho con lo que buscaba por precio y por la zona. La verdad es que era una buena oferta y parecía un piso completamente amueblado con bastante gusto. Aplicamos rápidamente y entablamos conversación con un tal Javier que nos dio su número de teléfono para ofrecernos más detalles, algo que suele ser habitual, por lo que no me sorprendió”.

Captura de la conversación con una usuaria de Idealista. Cortesía

Irene asegura a 20minutos que su desconcierto llegó cuando vio el nivel de información que le pedían para alquilar un piso, “ni siquiera era para comprar y pedían datos sobre mi estado civil, hijos… Algo que me chocó porque normalmente te piden nóminas o en algunos casos, la declaración de la Renta. Me llamó la atención el dominio del correo electrónico. No estoy acostumbrada a ver ese tipo de direcciones y me puse a investigar sobre si realmente pertenecía a un seguro y no encontré nada”.

Captura de la conversación con una usuaria de Idealista. Cortesía

Las sospechas fueron aumentando hasta que Irene decidió buscar en Google Maps dónde estaba el piso exactamente. “Ahí me di cuenta de que la dirección que ponían en Google Maps no era la misma que la que aparecía en las fotografías del piso. Se veía, a través de las ventanas del salón, un edificio al lado con unas ventanas muy características y realmente, en el mapa, era una urbanización residencial con casas más bajas y no rodeado de edificios altos como los del centro de una ciudad”.

Captura de la conversación con una usuaria de Idealista. Cortesía

“Lo que había alrededor del piso, según Google Maps, no se correspondía con lo que aparecía en las imágenes. Así que decidí no escribirle más y no enviar la información que me pedía y, a los pocos días, fue el propio Idealista quien lo identificó como un anuncio fraudulento”, comenta la afectada. “Es un riesgo por todos los datos que puedes llegar a compartir y que no sabes quién lo recibe, teniendo en cuenta que se crean direcciones de email falsas, haciéndose pasar por aseguradoras. Yo afortunadamente tengo algo de conciencia en ciberseguridad, pero si no hubiera investigado, podría haberles mandado mis datos”, dice Irene.

Claves y consejos para no caer en la estafa

Irene Fernández no es, sin embargo, la única, ya que por desgracia caer en este tipo de trampas es cada vez más habitual. Así, lo mejor es seguir una serie de claves para evitar vernos en esta situación. Ruth García Ruiz, técnico de Ciberseguridad, explica en Idealista:

Los timadores suelen utilizar plataformas online de prestigio , “porque ofrecen una seguridad añadida al usuario”.

, “porque ofrecen una seguridad añadida al usuario”. “Hay que revisar bien el nombre de la empresa o datos del propietario , para entender con quién se está tratando. Se debe desconfiar de anuncios mal redactados, lo que demuestra falta de profesionalidad o la utilización de un traductor automático”.

, para entender con quién se está tratando. Se debe desconfiar de anuncios mal redactados, lo que demuestra falta de profesionalidad o la utilización de un traductor automático”. “También se deben analizar las fotos , incluso utilizando aplicaciones como Google Imágenes, que permite saber si se están utilizando en otros anuncios que no tienen nada que ver con el nuestro. Conviene ver qué comentarios tiene el usuario y desconfiar si no tiene ninguno”.

, incluso utilizando aplicaciones como Google Imágenes, que permite saber si se están utilizando en otros anuncios que no tienen nada que ver con el nuestro. Conviene ver qué comentarios tiene el usuario y desconfiar si no tiene ninguno”. “Hay que tener en cuenta que el timador, una vez hecho el primer contacto, rápidamente va a tratar de derivar la conversación fuera de los canales oficiales de la plataforma, normalmente a WhatsApp” .

. “En ocasiones también pueden facilitar enlaces maliciosos para hacerse con nuestros datos, por ejemplo, justificando el pago de una fianza, remitirnos a una falsa plataforma de transacciones ”.

”. “Estar atentos a cualquier tipo de solicitud que se salga de lo habitual, como cuando dicen que no pueden enseñar el piso”.

