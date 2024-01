La estafa del amor en Facebook: cómo reconocer un perfil falso

Las estafas románticas a través de redes sociales o apps de citas se han multiplicado estos años debido a su gran efectividad. Los ciberdelincuentes crean perfiles falsos para acercarse a sus víctimas y ganarse su amor para, posteriormente, pedir dinero a cambio de no difundir fotos comprometidas, para ayudarles a pagar un falso viaje para visitarlos, o para el cobro de falsas herencias que nunca llegan.

Este fin de semana conocíamos la historia de Ángeles, Amelia y Pepe Gutiérrez Ayuso, tres hermanos que fueron hallados muertos por la Guardia Civil dentro de su domicilio, en Morata de Tajuña. La investigación apunta a que podrían haber sido asesinados por un ajuste de cuentas tras no saldar una deuda adquirida para pagar a un 'timador del amor'.

Según explicaron las autoridades a 20minutos, los perfiles falsos que los estafadores suelen crear para el timo del amor son de militares, pilotos o cirujanos. Ni la foto ni toda la información personal que dan a las víctimas para engañarlas y enamorarlas son reales, se trata de una mentira cuyo propósito es obtener dinero.

Entre las conversaciones de Facebook de Ángeles, los investigadores han hallado mensajes de varios estafadores que recurrían a esta táctica para conseguir dinero. Los hermanos Gutiérrez Ayuso no supieron distinguir que se trataban de perfiles falsos, pero hay varias pistas en las que debemos fijarnos si queremos evitarlas.

¿Cómo reconocer un perfil falso en una red social?

Los ciberdelincuentes suelen esconderse bajo perfiles falsos, con datos inverosímiles, como profesiones que puedan resultar interesantes o historias que llaman la atención. También pueden mostrar interés en temas que interesen mucho a sus víctimas o halagarles en demasía.

No obstante, eso no es una prueba suficiente para determinar si un perfil es falso o no. Para hacerlo, deberás buscar imágenes en las que lo hayan etiquetado otros usuarios, quienes responden sus fotos, o los amigos o seguidores que tiene agregados. ¿No tiene amigos locales, son todos de distintas partes del mundo? ¿Te resultan sospechosas esos perfiles? ¿Es posible que sean otras víctimas que esté engañando? ¿Son cuentas de estafadores o bots?

Otra forma de comprobar si un perfil es falso o no son las fotos que tiene de su cara. Búscalas a través de Google Imágenes y comprueba cuál es el origen de la imagen. Es posible que esté utilizando el rostro de un desconocido.

Si hace falta, pide a la persona al otro lado de la pantalla que haga una videollamada. Y, aunque demuestre que es quien dice ser, no prestes dinero. Puede ser que no esté dando una imagen falsa, pero que sí que esté mintiendo con su historia con la intención de robarte.

Así debes actuar si descubres un perfil falso en Facebook

Las normas comunitarias de Facebook indican la importancia de la integridad de las cuentas y autenticidad de la identidad. "Si bien queremos que las personas puedan expresar su identidad de todas las formas que les permite nuestra comunidad global, también queremos evitar que suplanten a otras personas o que engañen a terceros sobre su identidad", señalan en Transparency Center de la red social.

Por ese motivo, el equipo de Meta trabaja en eliminar los perfiles falsos que encuentran a su paso. Esta tarea es muy compleja y hay cuentas que se le escapan y otras que se crean de nuevo. Generalmente, los ciberdelincuentes pasan rápidamente otro método de comunicación a través de otra red social para asegurarse de mantener en contacto con las víctimas, aunque cierren su perfil, por eso, es importante que el usuario sea capaz de detectarlos y denunciarlos cuanto antes.

En el caso de que hayas encontrado un perfil falso en Facebook, el proceso de denunciarlo es muy sencillo:

Entras en el perfil del usuario. Clicas en los tres puntos horizontales que se encuentran al lado de las secciones de 'Publicaciones', 'Información', 'Amigos', 'Fotos', etc. Se desplegará una lista de opciones con el usuario en cuestión. Selecciona la de 'Buscar ayuda o denunciar'. Por último, haz click en 'Cuenta falsa' y dale a 'Enviar'.

