El Corte Inglés no sortea ningún regalo por su 80 aniversario: este mensaje que circula por WhatsApp es una estafa de phishing

Varios usuarios están recibiendo por WhatsApp el enlace a un supuesto sorteo de El Corte Inglés para celebrar su 80 aniversario. Sin embargo, este mensaje es falso y realmente se trata de una estafa de phishing.

En el mensaje fraudulento se puede leer lo siguiente: “¡Felicidades! El Corte Inglés ¡Celebración del 80 aniversario! A través del cuestionario, tendrá la oportunidad de obtener una tarjeta regalo por valor de 500 euros”.

Los 80 años del grupo empresarial español tuvieron lugar en 2020, por lo tanto, hace ya tiempo que la idea del mensaje está desfasada. No obstante, la estafa sigue teniendo su éxito y una demostración de ello es que hace meses que continúa circulando por Internet.

De hecho, en su cuenta de Twitter la compañía desmintió en julio que estuviesen celebrando ningún aniversario especial. Además, añadieron que sus campañas no se realizan fuera de su página web y de sus perfiles en redes sociales oficiales.

⚠️Atención⚠️ No estamos celebrando el 80 aniversario; si recibes un mensaje de este tipo en Whatsapp con un enlace, no lo abras. Nuestras campañas se realizan a través de nuestra web y perfiles oficiales. Disponemos de un Servicio de Atención al Cliente para cualquier duda. — El Corte Inglés (@elcorteingles) July 13, 2021

En la plataforma Maldito Bulo alertan que este mensaje es una campaña de phishing que pretende hacerse con los datos personales y bancarios de las víctimas que caen en la trampa.

Aquellos que creen que realmente se trata de un sorteo y clican en el enlace, redirigen su móvil a una página web con un cuestionario. Los usuarios engañados lo rellenan con sus datos personales para, posteriormente, animarlos a reenviar el mensaje a otros 20 contactos de WhatsApp para participar en un juego de cajas.

Para evitar caer en este tipo de estafas, es no rellenar con ningún tipo de información personal en Internet si no se está seguro de que no es un intento de phishing. La mayoría de estos mensajes fraudulentos se envían a través de WhatsApp, SMS o correos electrónicos y suelen tener faltas de ortografía o el remitente no es la compañía por la que se hace pasar.

Lo importante en estos casos es cerciorarse de que el mensaje se envía con una cuenta oficial. Si se tienen dudas sobre si es una estafa o no, lo mejor es no facilitar ningún dato privado hasta que se esté seguro.

