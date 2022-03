Descubren que Google utiliza datos de llamadas y mensajes de sus usuarios sin su consentimiento

El hecho de que Google recopila gran cantidad de datos privados de los usuarios no es ninguna novedad, pero, a pesar de ello, siguen saliendo a la luz estudios que destapan este tipo de prácticas.

El último ha sido una investigación realizada por la Universidad Trinity College de Dublin, donde se observa que la empresa recibe entre otras cosas, los números de teléfono, el tiempo de comunicación o las horas a las que se realizaron las comunicaciones a través de las aplicaciones ‘Mensajes’ y ‘Teléfono’.

Mucha de nuestra información la podemos eliminar de forma manual, aunque en muchas ocasiones, este tipo de problemas lo encontramos en las acciones que se realizan sin ser conscientes. En esta investigación, se ha descubierto también que muchos datos privados se están recopilando en los servidores de Google.

En estas dos apps que van implícitas en la gran mayoría de dispositivos, Google almacena enormes cantidades de información que pueden ser tan sutiles como las veces que hemos abierto una aplicación. Desde estas dos funciones de Google, se recopilan números de teléfono, así como las llamadas realizadas, su duración y la hora a la que se produjeron.

Esto supone no solo una problemática con la privacidad, sino que además, el usuario no es consciente de qué datos suyos se están compartiendo ni la forma en la que se está haciendo, puesto que Google envía la información a través de algunos servicios de Google Play y la plataforma no ofrece ninguna opción a los usuarios para evitar que se sigan compartiendo sus datos.

Tras haber hecho pública esta información, los responsables de Google han asegurado que van a realizar cambios en ambas aplicaciones y uno de sus portavoces indicó al equipo de investigación de Trinity que han “trabajado de forma constructiva con ese equipo para responder a las preguntas del estudio” y acabar con el tráfico ilícito de datos.

