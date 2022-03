Cuidado con estos timos de WhtasApp: utilizan el 8M para obtener datos personales

Un nuevo tipo de engaño circula por WhatsApp. La Oficina de Seguridad del internauta (OSI) advierte de que, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer (8M), los delincuentes intentan engañar a los usuarios a través de mensajes de WhatsApp en los que utilizan como gancho la posibilidad de ganar una cafetera Nespresso. Sin embargo, su objetivo real es recopilar datos personales.

La supuesta encuesta utiliza como cebo la posibilidad de ganar este tipo de cafetera únicamente contestando a una serie de preguntas y reenviando el mensaje del supuesto premio entre los grupos y contactos de WhatsApp.

Cuando se accede a la web fraudulenta, se visualiza el logotipo de la marca Nespresso, junto con la imagen de la cafetera en cuestión.

Se pide al usuario que responda a una serie de preguntas sencillas. OSI

A continuación, se pide al usuario que responda a una serie de preguntas sencillas y, una vez hecho, se le muestra un mensaje en el que se le indica que sus respuestas han sido guardadas con éxito y que tiene tres intentos para ganar la cafetera. Debe seleccionar una caja de entre las 9 que se le muestran.

Tras elegir cualquiera de ellas, se le indica que ha fallado y que tiene otra oportunidad. En esta ocasión, eligiendo una entre las restantes cajas, se le indica que ha sido premiado con la cafetera, solicitándole que comparta la ‘promoción’ entre sus grupos y contactos de WhatsApp con el fin de seguir propagándose entre más usuarios.

Entonces, el usuario es invitado a participar en otra encuesta para ganar, en esta ocasión, una tarjeta regalo de Mercadona de 900 euros. En ese momento entra en otro proceso de características similares para ganar la supuesta tarjeta. Aunque, en esta ocasión, si es necesario que el usuario introduzca sus datos personales en un formulario web que se le presenta por pantalla.

En esta ocasión, el premio es una tarjeta regalo de Mercadona. OSI

En esta última pantalla, al pie de página, se facilita información de la supuesta empresa promotora de la promoción, no obstante, el texto está en letra pequeña y pasa totalmente desapercibido por los usuarios, de tal forma que si no se lee, el usuario puede pensar que el premio o sorteo lo están realizando las marcas oficiales, al estar usando su imagen en todas las pantallas, cuando en realidad no es así.

Una vez introducidos los datos, se redirige al usuario a otras páginas con otras promociones de dudosa reputación.

Por ello, la OSI alerta a cualquier usuario que haya recibido el mensaje por WhatsApp o por cualquier otro medio, haya pulsado en el enlace y seguido el proceso hasta facilitar sus datos personales y/o bancarios en el formulario de la página fraudulenta a tomar las medidas.

En caso de que hayas sido víctima de este engaño

Si has facilitado datos bancarios debes contactar directamente con tu banco para tomar las medidas de seguridad que correspondan junto a ellos y, así, evitar que te realicen cargos adicionales.

Vigila regularmente qué información tuya circula por Internet para detectar si tus datos privados están siendo utilizados sin tu consentimiento. Practicar egosurfing te permitirá controlar qué información hay sobre ti en la Red.

Si tras realizar una búsqueda en Internet de tu información personal encuentras algún dato que no te gusta o se está ofreciendo sin tu consentimiento ejerce tus derechos. La Agencia Española de Protección de Datos te proporciona las pautas sobre cómo hacerlo.

Denuncia la situación ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).

Para evitar este tipo de engaños, la mejor recomendación es no introducir nunca datos personales, ni bancarios en webs no contrastadas. Tampoco el número de teléfono móvil en promociones online de dudosa reputación o que te hayan llegado sin ser solicitados, como sería el caso de este aviso de seguridad.

Siempre debes contrastar la información en la web o canales de información legítimos de la empresa para comprobar si la promoción es real.

No es la primera vez que la OSI se encuentra con este tipo de promociones, sorteos y premios falsos que circulan por la Red y en concreto por WhatsApp. Por este motivo, desde la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) alertan al usuario a través de distintos contenidos publicados, como sorteos y premios online, un reclamo para hacerse con nuestros datos o un intento de fraude en Instagram comunicando ser ganador de un iPhone13.

