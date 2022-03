Cuidado con estos correos electrónicos que se hacen pasar por la Agencia Tributaria

Ahora que se acerca el momento de hacer la Declaración de la Renta se han detectado una serie de correos electrónicos fraudulentos haciéndose pasar por la Agencia Tributaria, según ha informado la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI). Esta nueva variante de phishing se envía desde correos verídicos, lo que hace que sea más difícil detectarlos.

Estos mensajes llevan de asunto algo siempre muy similar a esto: “Comprobante fiscal digital- MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA”. Una vez que entramos en el correo, se avisa al usuario de que tiene pendiente presentar cierta documentación y con esto, se consigue que haga 'clic' en el enlace, sin embargo, lo que le está haciendo en realidad es descargar un malware malicioso.

La Guardia Civil advertía en su Twitter a los usuarios sobre el peligro de este tipo de phishing suplantando a la Agencia Tributaria con el fin de reducir el número de víctimas que pinchen en estos enlaces maliciosos.

⚠️#ALERTA ❗

Detectada campaña de emails que suplantan (#phishing) a la Agencia Tributaria. Indican que está pendiente de presentar cierta documentación como excusa para que hagas clic en un enlace que realmente descarga #malware. #NoPiques https://t.co/zEQ8LBSpzY — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) March 25, 2022

En caso de que hayamos recibido este tipo de correos y no hayamos descargado ningún tipo de archivo ni pinchado en ningún enlace, tu dispositivo no se habrá visto infectado y deberás proceder a borrar el correo electrónico de la bandeja de entrada. Si has descargado un archivo, deberás eliminarlo también de forma inmediata.

Por el contrario, si has hecho 'clic' en el enlace, seguramente tengas tu dispositivo infectado. Es importante que para desinfectarlo, lo tengas que escanear con un antivirus actualizado siguiendo los pasos que se te indicarán en la sección de 'desinfección de dispositivos' que pone a tu disposición la OSI.

Si aun así no has podido solucionarlo, puedes ponerte en contacto con un servicio externo de asistencia para eliminar el malware. Para proceder a esto, es importante asegurarnos de que estamos ante un fraude y para ello, podemos llamar directamente a la Agencia Tributaria para contrastar la información y ver si nos encontramos ante un caso de phishing.

Ante este tipo de situaciones, hay que tener en cuenta la importancia de hacer copias de seguridad de toda nuestra información, ya que en caso de que nuestro dispositivo se vea afectado por este tipo de virus, podamos tener nuestros documentos siempre asegurados.

Además de todas estas medidas de prevención, es importante que siempre tengamos nuestros dispositivos protegidos con un buen sistema antivirus que esté actualizado y que sea efectivo en caso de que nos veamos sometidos a este tipo de estafas informáticas.

