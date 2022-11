Crecen las estafas en la venta online de tickets y entradas: consejos para evitar que te timen

©[Towfiqu barbhuiya] via Unsplash.com.

Los ciberdelincuentes aprovechan la reventa de entradas para conciertos y festivales con el objetivo de estafar a los usuarios. ESET (compañía de ciberseguridad) afirma en un comunicado enviado a los medios de comunicación que "la prevalencia de las estafas ha aumentado más de una quinta parte de año en año".

Los billetes electrónicos han agravado el problema, así pues, los delincuentes pueden vender el mismo ticket varias veces en diferentes plataformas sin que se sospeche de ellos.

Josep Albors (Director de Investigación y Concienciación de ESET España) explica que "no solo alguien podría copiar el código de barras e ir al evento con una copia impresa, o una foto en su teléfono, sino que el único momento en que las víctimas se darían cuenta de que han sido estafadas es cuando lleguen al recinto y, en caso de no ser los primeros en entrar, la entrada no funcionará".

Consejos para evitar la estafa



ESET recomienda no fotografiarlas nunca ni publicarlas en Internet como prueba de su existencia. El problema de la venta de tickets en mercados secundarios radica en la concienciación del vendedor como del comprador, por lo tanto, deberían usar un mercado seguro de ventas de entradas.

Otros de los consejos consisten en buscar información sobre el vendedor, evitar los mercados online de segunda mano y prestar atención a todas las condiciones de servicio, envío y políticas de devolución.

¿Existe alguna tecnología para evitar el fraude?



Los códigos de barras y QR pueden ser invisibles en un futuro, debido a que actualmente, se dañan y pierden funcionalidad. A largo plazo, podrían imprimirse con tinta ultravioleta y colocarse por todo el envase, de esta manera, estarían más protegidos, se autentificarían al instante y tendrían una mayor protección.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.