¿Cómo se clona un móvil? Clave en una investigación policial

La desaparición de Esther López, una mujer de 35 años, el pasado 12 de enero en Traspinedo (Valladolid) ha obligado a los investigadores de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid a clonar los teléfonos móviles de tres personas de interés en la investigación con el objetivo de recabar toda la información posible, según ha informado Diario de Valladolid. Esta operación es muy común en los casos de desapariciones y ayuda a conocer más datos para las causas policiales.

Según el diario, los agentes del Grupo de Apoyo Técnico Operativo (GATO) de la UCO, llevan varios días analizando los aparatos móviles de los sospechosos.

Los agentes continúan la búsqueda contando con un segundo hombre en calidad de investigado y un tercer hombre "en el foco" de la investigación. No ha trascendido la identidad de ninguno de ellos, pero el hombre investigado "asegura dejar a Esther en el cruce", y cuyo vehículo está siendo inspeccionado.

Mediante la clonación de sus teléfonos, se pueden mapear los movimientos que los sospechosos realizaron la noche en la que se vio a la joven por última vez y comprobar si sus geolocalizaciones coinciden con sus declaraciones.

Para conocer el recorrido que estas tres personas realizaron esa noche, los GATO rastrean los móviles y comprueban las conexiones que tuvieron con las antenas de telefonía móvil.

¿Cómo se clona un móvil?

Todos los móviles necesitan conectarse a una antena para comunicarse, ya sea para llamadas, como mensajes o para conectarse a Internet. Siempre que el dispositivo tenga la batería puesta y tenga algo de carga, se podrá localizar si está al alcance de una antena, incluso si este se ha apagado.

El trabajo de clonación es más o menos difícil, dependiendo de si el smartphone está cifrado o no. En la actualidad, casi todos los usuarios tienen sus móviles con contraseñas o patrones, por lo que la labor de los hackers de la policía resulta complicada.

Aunque el móvil esté cifrado, lo importante para clonarlos es que el almacenamiento no lo esté. Cuando el almacenamiento del teléfono está cifrado, su información es ilegible a no ser que se conozca la contraseña y la clave única del hardware. La policía cuenta con expertos para acceder a la memoria de estos aparatos, siempre y cuando no estén dañadas.

El sistema operativo Android tiene un cifrado seguro, pero este no siempre está activado por defecto. Esto depende de la versión, el fabricante y el modelo. Por otro lado, los iPhone sí que tienen el almacenamiento cifrado de fábrica.

La policía no es la única que clona los dispositivos

La clonación de móviles también la usan los delincuentes para poder emplear aparatos robados o para revenderlos. Hay que tener en cuenta que muchos usuarios guardan en estos dispositivos aplicaciones con sus datos bancarios, por lo que los piratas informáticos pueden usarlas con esta función.

