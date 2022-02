¿Cómo se clona un móvil? Así han accedido los investigadores de la desaparición de Esther López a los datos del teléfono

La desaparición de Esther López, una mujer de 35 años, el pasado 12 de enero en Traspinedo (Valladolid) ha obligado a los investigadores de la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid a clonar su smartphone. Esta operación es muy común en los casos de desapariciones y ayuda a conocer más datos para las investigaciones policiales.

Mediante la clonación de su teléfono, se pueden mapear los movimientos que realizó la noche en la que se la vio por última vez. Dos habitantes del municipio aseguran que estuvieron con ella hasta la madrugada para ver la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid.

¿Cómo se clona un móvil?

Todos los móviles necesitan conectarse a una antena para comunicarse, ya sea para llamadas, como mensajes o para conectarse a Internet. Siempre que el dispositivo tenga la batería puesta y tenga algo de carga, se podrá localizar si está en al alcance de una antena, incluso si este se ha apagado.

El trabajo de clonación es más o menos difícil, dependiendo de si el smartphone está cifrado o no. En la actualidad, casi todos los usuarios tienen sus móviles con contraseñas o patrones, por lo que la labor de los hackers de la policía resulta complicada, aunque necesaria para casos como el de Esther López.

Aunque el móvil esté cifrado, lo importante para clonarlos es que el almacenamiento no lo esté. Cuando el almacenamiento del teléfono está cifrado, su información es ilegible a no ser que se conozca la contraseña y la clave única del hardware. La policía cuenta con expertos para acceder a la memoria de estos aparatos, siempre y cuando no estén dañadas.

El sistema operativo Android tiene un cifrado seguro, pero este no siempre está activado por defecto. Esto depende de la versión, el fabricante y el modelo. Por otro lado, los iPhone sí que tienen el almacenamiento cifrado de fábrica.

El caso de Esther López

La policía ha logrado clonar el smartphone de Esther López, aunque este lleva apagado desde la noche de su desaparición. Los datos que recopilen podrán ayudar a reconstruir lo que ocurrió esa madrugada.

A través de esta réplica, los investigadores mapearán los movimientos de la mujer y comprobar si alguno de los movimientos de los móviles de los sospechosos coincide.

La policía no es la única que clona los dispositivos

La clonación de móviles también la usan los delincuentes para poder emplear aparatos robados o para revenderlos. Hay que tener en cuenta que muchos usuarios guardan en estos dispositivos aplicaciones con sus datos bancarios, por lo que los piratas informáticos pueden usarlas con esta función.

