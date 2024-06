Cómo saber si te han hackeado la cuenta de WhatsApp: estas son las señales en las que fijarte

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo, con más de 2.000 millones de usuarios activos en todo el mundo y uno 36 millones en España. Esto la convierte en un foco perfecto para los ciberdelincuentes de cara a poder 'hackear' las cuentas de usuarios para robar información personal, bancaria y extorsionar a las víctimas.

Por mucho que la plataforma introduzca medidas para mejorar la privacidad y seguridad, siempre podemos vernos afectados por los ciberdelincuentes, ya que siempre encuentran la manera de intentar realizar ataques informáticos a los usuarios.

¿Cómo saber si me han hackeado la cuenta de WhatsApp?

Cuando los ciberdelincuentes logran tomar el control de una cuenta de un usuario de la red social propiedad de Meta, pueden realizar cosas como pedirle dinero a contactos cercanos con alguna excusa. También acceder a datos muy personales como fotos, videos y conversaciones privadas que podrían ser utilizas como forma de chantaje.

Es cierto que darnos cuenta de si nuestra cuenta ha sido 'hackeada' puede ser difícil, pero hay una serie de pistas o señales que nos lo pueden indicar:

Si aparecen mensajes leídos que tú no has leído

Mensajes o llamadas que tú no has realizado

Sesiones de WhatsApp web abiertas en otras ubicaciones

Diversos cambios como otra foto de perfil, estados…

Se te requiere verificar tu número sin razón aparente

¿Cómo recuperar una cuenta de WhatsApp hackeada?

Si te la han hackeado o tienes sospechas de ello, puedes recuperarla siguiendo una serie de pasos fáciles y sencillos.

Desinstala la app para después volverla a descargar e instalar de nuevo

Ábrela y verifica tu número de teléfono

Recibirás un código de 6 dígitos que debes introducir para recuperar el acceso a la cuenta

Cuando lo verifiques, la app cerrará la sesión de los demás dispositivos de forma automática

Activa una capa extra de seguridad yendo a WhatsApp - Configuración - Dispositivos vinculados y cierra sesión en cada uno de ellos

Activa la verificación en dos pasos

Eso sí, si el ciberdelincuente ha activado la verificación en dos pasos y no tienes el código, deberás esperar 7 días para iniciar sesión sin él, pero no te preocupes porque en ese tiempo no podrá acceder a tu cuenta. Si no, siguiendo estos pasos podrás recuperar de forma rápida tu cuenta de WhatsApp y dejarla totalmente protegida.

