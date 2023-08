Cómo saber qué datos almacena Google sobre ti

Aunque la mayoría de usuarios no haga mucho por proteger su privacidad, es un tema que preocupa y, por ese motivo, hay regulaciones al respecto que las tecnológicas deben cumplir si quieren ofrecer sus servicios en los distintos territorios. No obstante, las normas no prohíben que las empresas puedan recopilar información de lo que hacemos diariamente.

Alphabet es una de las que más puede hacerlo, por su gran presencia en Internet, con su buscador Google, con su navegador Chrome, con Gmail, con Google Maps, con Google Play, con Android, etc. Son servicios que usamos a diario y que son de la misma compañía y, aunque no nos guste reconocerlo, tienen multitud de datos nuestros almacenados.

Incluso si tendemos a rechazar las cookies al entrar en los distintos sitios web, siempre hay alguna que se nos escapa y esto sirve para que Google tenga algo de datos. Sin embargo, la firma no quiere que esto se pueda volver en su contra y, por eso, está trabajando en formas para que el internauta sepa en todo momento que información tienen sobre él y que pueda solicitar que la borren.

Se trata de la opción 'Resultados de ti', que de momento solo está disponible en Estados Unidos. Hasta que esta función llega a España, hay otras formas de conocer la información que Google recopila sobre ti.

A través del Panel de Control

El Panel de Control de tus cuentas de Google permite ver un esquema resumido de toda la actividad de un usuario en la red. Desde ahí, se puede ver qué sabe la marca sobre los viajes que has realizado conectado, de tus correos electrónicos, de tus contactos, de tu historial de navegación, etc.

Esta sección permite descargar todos los datos y eliminar los servicios de forma rápida y sencilla.

A través de la configuración

Si entras dentro de la opción 'Gestionar tu cuenta' y clicas en 'Datos y privacidad', puedes ver el historial detallado que Google tiene de tu navegación. En este apartado, existe la posibilidad de planificar el patrimonio digital y escoger a qué contacto dejar la cuenta de herencia para cuando muera o eliminar la cuenta para empezar de cero.

