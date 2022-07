Cómo pueden robarme la identidad en Instagram

Instagram cuenta con más de 2.000 millones de usuarios activos, según Oberlo. En esta red social compartimos con otros internautas conversaciones, publicaciones, stories y otro tipo de contenido. Aunque algunos crean que solo las personas públicas son las que interesan a los ciberdelincuentes, lo cierto es que una cuenta normal también puede ser su objetivo.

La razón por la que un estafador podría querer robar nuestras cuentas es para engañar a nuestros seguidores. Puede que el pirata informático se ponga en contacto con otros individuos para pedir dinero, fingiendo ser el verdadero dueño del perfil de Instagram.

En 20Bits os vamos a explicar cuáles son los principales métodos que usan los ciberdelincuentes para acceder a nuestras cuentas. Al conocerlos, podréis evitar que os estafen.

Prometen verificaciones falsas

¿A quién no le gustaría tener la famosa insignia azul de Instagram? La nueva política de verificación permite solicitarla a través de la configuración y que se consigue si la cuenta reúne los criterios necesarios.

No obstante, no todos tienen los requisitos que se piden o no saben cómo pedirla. Según Kaspersky, los ciberdelincuentes aprovechan esto para prometer una verificación a cambio de que faciliten sus credenciales (nombre de usuario, contraseña, correo electrónico, fecha de nacimiento y nombre y apellidos reales).

Los expertos en ciberseguridad siempre recomiendan no ceder nuestros datos personales en sitios web no oficiales ni a individuos y mucho menos nuestra contraseña.

Campaña de phishing

Los estafadores también envían mensajes por correo electrónico, por SMS o incluso por la propia plataforma y fingen ser la empresa para pedir los datos de sus víctimas. Por lo general, mienten diciendo que la cuenta de la víctima ha sido hackeada y que, para recuperarla, deben iniciar sesión en una página web que en realidad es fraudulenta.

Los profesionales en seguridad informática recomiendan no clicar en ningún enlace. Además, es aconsejable comprobar que el dominio del sitio web en el que metemos las credenciales es el legítimo.

