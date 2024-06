Los diez mandamientos que debes seguir para evitar las estafas si vas a pedir un crédito o un préstamo online

El avance de la tecnología transforma el mundo hacia una digitalización de los procesos que mejora y agiliza nuestro estilo de vida. Y un claro ejemplo es el ámbito de los servicios de financiación.

Juan José Matías González Responsable de Prevención, Fraude y Blanqueo Capitales en la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF)

La solicitud de créditos y préstamos a través del canal online se ha consolidado en los últimos años, tal y como refleja el estudio ‘Uso e imagen de la financiación en los servicios y consumo’, elaborado por Kantar para ASNEF. Según el informe, los motivos de los usuarios para elegir esta vía son la rapidez (89%), la claridad (88%) y la facilidad (85%).

Además de todas estas ventajas, es un proceso muy seguro, si bien cada año surgen nuevas maneras de perjudicar a los usuarios, generalmente centradas en el engaño y el fraude dirigido hacia el eslabón más débil de ese proceso: el propio usuario.

Así, conforme la seguridad informática va mejorando, surgen nuevos engaños por parte de los ciberdelincuentes que tienen el objetivo de acceder a datos, cuentas bancarias o perfiles de redes sociales para llevar a cabo suplantaciones de identidad, estafas y robos. Esta situación puede llevar al usuario a graves problemas, incluyendo el verse en situaciones de sobreendeudamiento por culpa de estos delincuentes.

Para evitar que esto suceda, la mejor solución es siempre la formación y las buenas prácticas, ya que no hay mayor fuente de seguridad que la precaución y el sentido común. Estas son algunas claves para minimizar el riesgo de ciberestafas y ser conscientes del peligro al que nos enfrentamos:

1.- Desconfía de los SMS o correos con fallos ortográficos

Las compañías, además de enviar/contestar con mensajes predeterminados y exactamente iguales para todos los usuarios, miden hasta el detalle aquello que comunican, con lo que un mensaje oficial no da pie a errores ortográficos o gramaticales. Esto no es infalible, pues la inteligencia artificial ayuda ahora a que las técnicas de phishing no tengan tantos fallos.

2.- Cuidado con las direcciones genéricas o las mezclas de números y letras

En la mayoría de intentos de estafa, el perfil emisor utiliza un correo genérico con el nombre de cualquier organización o mezclando mayúsculas, minúsculas, etc. En esos casos es fácil identificar que no se trata de una fuente oficial porque salta a simple vista. Sin embargo, algunas veces se afina más el tiro y podríamos pensar que nuestro interlocutor es válido. Si es una dirección genérica, es preferible tomar precauciones como verificar el correo en la página web y no facilitar datos personales.

3.- Si no se dirigen a tu nombre, no es para ti

Cuando una entidad u organización quiere contactar contigo, siempre va a interpelarte por tu nombre y apellido. Si no, seguramente se trate de un intento de estafa masiva con distintos destinatarios como posibles víctimas. Como repetimos, esto no siempre es infalible y puedes recibir una estafa 'personalizada' en la que parezca real.

4.- Los chollos no existen

¿A quién no le atrae una gran oferta de trabajo, un alquiler infinitamente por debajo de los precios de mercado o auténticas gangas en páginas webs o aplicaciones de segunda mano? Es aquí donde mucha gente cae en la trampa, llamada por las increíbles condiciones que se ofrecen. Los chollos no existen: mucho cuidado con facilitar DNI, nóminas u otros documentos relevantes en este tipo de ofertas.

5.- Ante la urgencia, prudencia

Una de las técnicas más utilizadas en las ciberestafas es la de hacer ver a la víctima que lo que la entidad (es decir, el delincuente) demanda es urgente e inaplazable. Su objetivo es que no haya tiempo para reaccionar y, sin pensarlo dos veces, el usuario dé un paso en falso que puede ser fatal. Por eso, recomendamos que ante esa urgencia que se intenta transmitir se aplique la prudencia y la mente fría: ¿es verdaderamente urgente?

6.- Piensa antes de hacer clic

Otra situación habitual en las estafas digitales es la de recibir un mensaje pidiéndonos realizar alguna acción: pinchar en un enlace, abrir un adjunto o descargar un documento. En este caso, debemos intentar discernir si es verosímil que la entidad nos lo pida y, en todo caso, recordar algunos de los anteriores consejos: revisar la dirección desde la que nos lo manden, evitar la urgencia, confirmar que realmente tenemos pendiente alguna comunicación por parte de esa entidad…

7.- No des tus datos

Si has cometido el error de pinchar a un enlace y este te redirige a una web en la que te piden que introduzcas tus datos, cierra el navegador y elimina el mensaje. Ninguna organización te pedirá tus datos a través de un SMS o un correo, con lo que introducirlos es una temeridad en la que tus datos personales quedarían expuestos.

8.- Nunca reveles tus claves personales

En algunas otras ocasiones, los ciberdelincuentes aprovechan la suplantación de organizaciones para poder acceder a tus contraseñas. En este caso, se hacen pasar por otras entidades para pedir las claves de acceso y desde ahí sustraer información. Por eso, es importante estar atento y no facilitar jamás claves de acceso, ya que tu entidad de ningún modo va a pedírtelas.

9.- Mejor colgar que lamentar

Si ya es complicado distinguir en un mensaje si es real o un intento de estafa, la situación se complica cuando no tenemos delante las evidencias: cada vez son más comunes las llamadas telefónicas intentando sustraer algún dato. Incluso puede ser, rizando más el rizo, que se hagan pasar por la entidad bancaria mencionándote datos tuyos, con lo que caer en la trampa es más fácil.

En estos casos lo propio es insistir, si hay un problema, en solucionarlo físicamente en cualquier oficina o bien colgar de inmediato y llamar por tu cuenta a tu entidad bancaria. Y de nuevo, no fiarse y no dar ninguna información personal sensible que nos ocasione un problema en el futuro.

10.- Si algo es gratis, el producto eres tú

Las estafas no son solo a través de los dispositivos móviles y, de alguna manera, 'personalizadas', sino que a veces están en Internet como anzuelos esperando a que alguien los muerda. El malware muchas veces nos espera en las páginas web que visitamos o en el buscador que utilizamos como herramienta de búsqueda. Evitar los regalos, las ofertas y promociones o los mensajes que nos puedan saltar desde un sitio web nos ahorrarán muchos problemas y hará de nuestro paso por la red una navegación segura.

