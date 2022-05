Cómo eliminar Pegasus de tu teléfono móvil

©[TheDigitalArtist] via Pixabay.com. / Montaje: 20Bits.

Pegasus es una aplicación de espionaje que se instala en los móviles a través de enlaces para aprovechar las vulnerabilidades del sistema operativo, además, este spyware trabaja en segundo plano con la intención de rastrear remotamente las acciones de los usuarios.

Dicho programa fue desarrollado por la empresa israelí NSO Group y llegó a espiar los teléfonos de 60 políticos independentistas de Cataluña, Pedro Sánchez y Margarita Robles, entre otros políticos y activistas.

Las principales pistas que pueden alertar a los usuarios de que sus dispositivos poseen dicho spyware es el consumo de datos del móvil, la duración de la batería o la desaparición de los contactos que estén registrados en la agenda del teléfono.

Para no ser una víctima más, se recomienda no pinchar en los enlaces sospechosos y realizar análisis con los antivirus, aunque si eres una de las víctimas, desde 20Bits te recomendamos los siguientes pasos.

Pasos para eliminar Pegasus

Si el teléfono Android o iOS no está controlado por el spyware, se podrá hacer un restablecimiento de fábrica para eliminarlo. No se recomienda realizar una copia de seguridad porque los usuarios no saben qué vulnerabilidades usó Pegasus, teniendo en cuenta que podría haber utilizado algún archivo multimedia para residir en él.

En el caso de que el móvil Android esté controlado , el restablecimiento de fábrica no será útil. Los dispositivos con spyware se instalan como aplicaciones predeterminadas del sistema, asimismo, las actualizaciones del sistema tampoco serán útiles. Ante esta situación, los usuarios deben instalar una ROM (memoria de solo lectura) personalizada para eliminarlo por completo.

Un iPhone con jailbreak (método que rompe la seguridad de teléfono) es un caso perdido. Este malware viola la política de Apple porque iOS no es un sistema operativo de código abierto, debido a que no tiene ninguna ROM personalizada. Los afectados pueden reiniciar el dispositivo por completo o comprar un móvil nuevo.

Otra alternativa para no ser una víctima de Pegasus es utilizar un teléfono básico, como los famosos Alcatel para llamar y recibir mensajes de texto.

