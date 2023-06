Mitos y verdades sobre el 5G: así afectará a tu seguridad esta red de telefonía móvil

Las ventas de móviles compatibles con 5G ya superan desde hace tiempo a las de los 4G, pero, sin embargo, el usuario no ha percibido aún las supuestas ventajas que iban a llegar de su mano.

En teoría, las ventajas principales de esta tecnología incluyen una mayor velocidad de acceso (decenas de veces más rápido que el 4G), tiempos de respuesta casi inmediatos (del orden de 1ms, lo cual es 100 veces más rápido que los actuales) y la posibilidad de conectar más dispositivos a la vez.

Los principales motivos por los que aun el usuario de a pie no percibe estas mejoras son diferentes. Por un lado, parte de la cobertura de 5G teórica se ha conseguido aprovechando las redes 4G actuales, por lo que no alcanzan el potencial pretendido. Además, las aplicaciones que usamos tampoco están preparadas para aprovechar estas ventajas, y el uso que hacemos de ellas no es tan exigente como para apreciarlas. En ese sentido, los sectores que a corto plazo se deberían ver más impactados por el 5G son el industrial, la salud y el ocio.

Por este motivo, la boutique tecnológica experta en ciberseguridad, BeDisruptive, ha analizado los mitos y verdades sobre las redes 5G:

Verdadero: El 5G impactará en la privacidad de los usuarios

Cuando la tecnología 5G alcance un grado de madurez adecuado, se podrán proporcionar servicios novedosos y disruptivos, pero esta situación probablemente tenga un impacto alto e impredecible sobre la privacidad de las personas.

De este modo, todos los agentes que intervienen en el despliegue y mantenimiento de las redes de quinta generación deben tener en cuenta algunas recomendaciones para garantizar la privacidad de los datos:

Realizar una evaluación de riesgos y una evaluación de impacto en la protección de datos.

Establecer las garantías necesarias para el intercambio de datos internacionales.

Garantizar el uso de cifrado en las comunicaciones extremo a extremo (E2E).

Establecer medidas de control, que permitan a los usuarios gestionar la información que se recopila, derivada de su actividad.

Verdadero: Aumentará el número de ciberataques a las redes 5G

La hiperconectividad que conllevará la adopción masiva de la tecnología 5G provocará que aumente la superficie de exposición y, por tanto, el número de ataques.

De este modo, la tecnología de quinta generación influirá directamente en estos aspectos relacionados con la ciberseguridad:

La cantidad de dispositivos conectados hará que aumente la superficie de exposición y, por lo tanto, la probabilidad de sufrir un incidente de seguridad.

La capacidad de transmitir datos a una gran velocidad puede permitir a los atacantes llevar a cabo ataques de denegación de servicio (DoS) mucho más dañinos.

La incorporación de la tecnología 5G a las infraestructuras críticas, como sistemas de transporte, sistemas de suministro de energía y sistemas de salud, puede provocar que aumenten los ataques a este tipo de organismos con consecuencias graves.

Falso: El 5G servirá para que las empresas de ciberseguridad se adelanten a los atacantes

Para que los responsables de ciberseguridad de las organizaciones puedan adelantarse a los ciberdelincuentes, tienen que pensar por delante de ellos.

La tecnología está disponible tanto para los responsables de seguridad como para los atacantes y es probable que ambos dispongan de las mismas herramientas. La principal variación que incluye el 5G no es la tecnológica, sino el número de dispositivos conectados, que va a implicar que las empresas de ciberseguridad tengan que desarrollar nuevos conceptos.

El gran reto, por lo tanto, va a ser la multiplicación exponencial del número de dispositivos que es necesario monitorizar.

Falso: El 5G está implantado en la sociedad

Pese a que es cierto que el 5G cada vez está más presente en nuestros dispositivos, no toda la tecnología que se anuncia como tal es 5G. En muchas ocasiones, estas

iniciativas responden a campañas publicitarias que en realidad están ofreciendo un producto muy cercano al 4G. La capilaridad que necesita el 5G requiere que todas nuestras ciudades estén llenas de pequeñas antenas y esa es una realidad que no existe a día de hoy.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.