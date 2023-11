Claves a la hora de comprar online este Black Friday 2023 y no caer en una ciberestafa

En apenas unos días llega la semana del Black Friday y muchas son las personas en España que navegaran por todas las plataformas de compra online durante horas para conseguir adquirir productos, muchos de ellos tecnológicos, con grandes descuentos. Las tiendas ya se están preparando para encontrar ofertas por internet, pero también lo hacen los delincuentes informáticos.

Teniendo en cuenta que siempre están activos, cuando llegan épocas en los que se producen muchos movimientos de dinero en cuantas bancarias, por internet u otras aplicaciones para la compra online, los ciberdelincuentes también se aprovechan de los usuarios y así obtener información sobre sus datos personales, bancarios, etcétera.

¿Qué debo hacer al comprar por internet este Black Friday?

Lo primero de todo es desconfiar si te llega al correo electrónico un anuncio de un producto rebajado por el Black Friday de un vendedor que no conoces. Una señal muy clara y con la que puedes sospechar si se trata de algo falso es comprando su URL. Rasgos como que sea demasiado larga, con muchas letras, números y caracteres sin sentido, pueden ya ser un indicio claro de que no es legítimo.

Para mayor seguridad, los expertos recomiendan el utilizar plataformas registradas y verificadas conocidas por todos como pueden ser Amazon o AliExpress, entre muchas, otras. Aunque, eso sí, también los particulares pueden vender en ellas y no se puede descartar que intenten engañarte o estafarte, por lo que hay que ir con cuidado, sea cual sea el lugar en el que quieras realizar un pago con tu tarjeta o con tus datos.

A la hora de ver el producto es muy importante fijarse bien en su descripción, en las fotos de los usuarios que supuestamente han comprado ese artículo, ya que si no tiene es una mala señal y chequear sus opiniones y valoraciones. No debemos fijarnos solo en las positivas, debido a que estas son utilizadas para vender productos falsos, por lo que debemos hacerlo en las negativas porque esas no mienten.

¿Cuál es la mejor forma de pagar por internet?

La más segura son las tarjetas virtuales que puedes vincular, por ejemplo, con PayPal. Lo son porque solamente se utilizan de forma específica para este tipo de compras y van totalmente separadas de la tarjeta principal. Además, en muchos casos, su numeración cambia y si alguien logra sus datos, dicha tarjeta cambiará los números. Por lo tanto, si compras online, es muy recomendable hacerlo con esta.

Otra de las más habituales y populares es la tarjeta de débito. Esta es segura porque cuenta con un límite de gasto que las de crédito no tienen y si lo tienen es mucho mayor. Es decir, si por desgracia acceden a tus datos de la tarjeta, no podrán gastar más de esa cantidad y la perdida en caso de uso será menor.

Por otra parte, una de las más utilizadas, pero también menos segura, es realizar compras online con la tarjeta de crédito. Si sufres un robo digital, el daño podría ser mucho mayor dependiendo del límite marcado, ya que en estas suele ser mayor que en otras tarjetas o, como hemos dicho antes, directamente que no haya límite y esté disponible todo el capital de la cuenta.

Consejos clave para comprar por internet

Además de lo explicado anteriormente, aquí te dejamos diez consejos clave a la hora de comprar en plataformas o tiendas online debido a la llegada del Black Friday y próximamente de las fechas navideñas.

Usar plataformas oficiales : consiste en buscar las mejores ofertas en plataformas contrastadas, debido a que hay un equipo de expertos que aseguran a los usuarios que está comprando un producto al mejor precio.

: consiste en buscar las mejores ofertas en plataformas contrastadas, debido a que hay un equipo de expertos que aseguran a los usuarios que está comprando un producto al mejor precio. Configurar un antivirus : una regla básica que protege al dispositivo para evitar la instalación de malware y la filtración de datos bancarios o información personal.

: una regla básica que protege al dispositivo para evitar la instalación de malware y la filtración de datos bancarios o información personal. Las webs anticuadas no son confiables : la maquetación y el aspecto de un comercio electrónico son dos características a tener en cuenta, debido a que los consumidores evitan las páginas anticuadas para eludir las posibles estafas.

: la maquetación y el aspecto de un comercio electrónico son dos características a tener en cuenta, debido a que los consumidores evitan las páginas anticuadas para eludir las posibles estafas. Revisar la información legal : los internautas pueden conocer el NIF, la razón social u otros datos de la compañía para comprobar de que no se trata de una estafa.

: los internautas pueden conocer el NIF, la razón social u otros datos de la compañía para comprobar de que no se trata de una estafa. Mirar los posibles métodos de pago : cuantos más métodos de pago permita la página web más fiable es. Además, es fundamental prestar especial atención a los ecommerce que solo permiten transferencias o pagos con Western Union, debido a que podría tratarse de un sitio fraudulento.

: cuantos más métodos de pago permita la página web más fiable es. Además, es fundamental prestar especial atención a los ecommerce que solo permiten transferencias o pagos con Western Union, debido a que podría tratarse de un sitio fraudulento. Comparar precios : las ofertas destacadas pueden ser falsificaciones de producto o cualquier otro tipo de estafa, por consiguiente, los especialistas recomiendan realizar una pequeña comparativa de precios en diversos sitios web.

: las ofertas destacadas pueden ser falsificaciones de producto o cualquier otro tipo de estafa, por consiguiente, los especialistas recomiendan realizar una pequeña comparativa de precios en diversos sitios web. Activar la verificación en dos pasos : esto impide que los hackers accedan a las cuentas con una capa adicional de seguridad, así pues, se vela por la privacidad de la información personal.

: esto impide que los hackers accedan a las cuentas con una capa adicional de seguridad, así pues, se vela por la privacidad de la información personal. La web debe tener el certificado SSL : este certificado asegura la privacidad de los datos para evitar que no sean filtrados, por lo tanto, se recomienda que el site tenga el certificado SSL.

: este certificado asegura la privacidad de los datos para evitar que no sean filtrados, por lo tanto, se recomienda que el site tenga el certificado SSL. Comprobar opiniones: es recomendable prestar atención a las experiencias de otros internautas a través de las opiniones para comprobar si el proceso de compra es seguro o no.

es recomendable prestar atención a las experiencias de otros internautas a través de las opiniones para comprobar si el proceso de compra es seguro o no. Ignorar mensajes sospechosos: cada vez es más habitual encontrar pop-ups que indican al usuario que ha recibido un premio o emails indicando que deben recoger un paquete que no han pedido.

