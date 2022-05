Así puedes saber si están leyendo tus correos de Gmail, paso a paso

El Gmail se ha convertido en una de las herramientas de trabajo más útiles dada su gran facilidad de comunicación. Sin embargo, son muchas las veces que se envían correos y no se obtiene una respuesta o esta se recibe muy tardía.

Por ello, Google ofrece la manera de saber si tus correos han sido leídos a través de una solicitud de una confirmación de lectura. Esta solicitud se envía a los destinatarios de los campos "Para y Cc", pero no a los destinatarios del campo "CCo", las listas de distribución o los alías. Desde Google advierten que "las confirmaciones de lectura funcionan en la mayoría de los sistemas de correo, pero su comportamiento varía en función del software de correo utilizado".

Pasos para enviar la solicitud de confirmación de lectura

Google divide este proceso en tres pasos. Lo primero que hay que hacer es redactar un mensaje en Gmail, y seguidamente se debe hacer clic en "Más", donde aparecerá "Solicitar confirmación de lectura". La compañía avisa de que en el caso de no ver este ajuste "significa que no tienes una cuenta de trabajo o de un centro educativo. También puede que tengas una cuenta de trabajo o de centro educativo, pero tu administrador no haya habilitado las confirmaciones de lectura".

Por último, se debe enviar el correo con este ajuste activado y el usuario recibirá una notificación cuando el destinatario abra el mensaje. Sin embargo, dependiendo de la configuración de la organización puede que haya que aprobar el envió de la confirmación de lectura a la persona que ha enviado el correo electrónico.

¿Qué hacer si han entrado en la cuenta de Gmail?

Por otro lado, tu cuenta de Gmail puede quedar expuesta también a que alguien externo acceda a tus correos o incluso interactúe con ellos. En este caso, los expertos recomiendan cambiar la contraseña por una más segura, además de que Google envía un correo electrónico si detecta un nuevo acceso de un dispositivo que no está entre los habituales.

Ante la sospecha de que alguien haya entrado en la cuenta de correo, Google recomienda revisar la "Última actividad de la cuenta", donde se incluyen las fechas y horas en las que se ha utilizado la cuenta, además de las direcciones IP. Para acceder a ello se debe ir al apartado de "Detalles" (abajo a la derecha) de Gmail. En este apartado podrás observar también si hay un inicio de sesión en otro dispositivo, navegador o ubicación.

En el caso de que alguien haya entrado en la cuenta, la compañía aconseja cambiar la contraseña inmediatamente y seguir las "sugerencias de seguridad de Gmail". Estas incluyen hacer una "Revisión de Seguridad" donde se pueden añadir "opciones de recuperación de la cuenta, configurar la verificación en dos pasos para aumentar la seguridad de tu cuenta y revisar los permisos de la cuenta, entre otras opciones".

Por otro lado, Google recomienda seguir los consejos de seguridad de Gmail como son la elección de una contraseña segura; la revisión de la configuración de Gmail; la búsqueda de nuevas actualizaciones disponibles; o la denuncia de estafas, spam y "phising".