Los contenidos de Instagram y Facebook servirán para entrenar a la IA de Meta a partir del miércoles: cómo evitarlo

Meta informó a finales de mayo de que iba a comenzar a utilizar las imágenes e información personal de sus usuarios adultos de Facebook e Instagram para entrenar a su inteligencia artificial, pero que aquellos que se negaran a ser parte de este proceso podían oponerse rellenando un cuestionario. De lo contrario, decían entonces desde la compañía de Mark Zuckerberg, su IA usaría estos datos de forma predeterminada y sin pedir consentimiento a partir de este miércoles, 26 de junio.

Sin embargo, los acontecimientos dieron un giro inesperado cuando el gigante tecnológico anunció que, de momento, no lanzaría Meta AI en Europa, poniendo así en pausa dicho entrenamiento de su inteligencia artificial con los datos de las personas europeas y, por lo tanto, también de los habitantes de España.

La decisión de Meta estuvo motivada por una petición de la Comisión Irlandesa de Protección de Datos —DPC, por sus siglas en inglés—. “Este es un paso atrás para la innovación europea, la competencia en el desarrollo de la IA y mayores retrasos para llevar los beneficios de la IA a los ciudadanos de Europa”, decían desde la compañía de Zuckerberg.

También señalaban que están “muy confiados” de que su enfoque “cumple con las leyes y regulaciones europeas” y además reprochaban que “otros, incluidos Google y OpenAI, ya han utilizado datos de usuarios europeos para entrenar la IA”. Incluso afirmaban estar siguiendo su ejemplo y ser “más transparentes” que ellos.

Por qué Meta va a utilizar los datos de Instagram y Facebook de sus usuarios

Cuando anunció sus planes, Meta introdujo una herramienta que permite a los usuarios de Instagram y Facebook rechazar el uso de su información personal para entrenar a la inteligencia artificial de la compañía. Este formulario es parte de una actualización de su Política de privacidad, que entrará en vigor este 26 de junio.

La nueva Política de privacidad de Meta explicará en detalle cómo se utiliza la información de los usuarios para desarrollar tecnologías de IA generativa. A partir de la implementación de esta normativa, todos los usuarios de fuera de Europa que continúen utilizando los servicios de Meta tendrán esta opción activada por defecto.

Es decir: de manera predeterminada, Facebook e Instagram podrán acceder a sus datos para entrar la inteligencia artificial que estas plataformas tienen detrás.

No obstante, la compañía de Mark Zuckerberg asegura que, con la nueva política, no utilizará “el contenido de tus mensajes privados con amigos y familiares” para entrenar su IA, como el asistente Meta AI.

Cómo evitar que Meta use tus datos e imágenes de Instagram y Facebook para entrenar a su IA

Para dar a los usuarios más control sobre sus datos, Meta ha habilitado un formulario en Instagram y Facebook que te permite manifestar tu desacuerdo con el uso de tu información personal para el desarrollo y mejora de la IA. Así lo explica la compañía:

Tienes derecho a oponerte a que Meta use la información que has compartido en nuestros productos y servicios para desarrollar y mejorar la IA de Meta. Puedes enviar este formulario para ejercer ese derecho.

Los usuarios que deseen presentar una objeción deberán proporcionar su dirección de correo electrónico y país de residencia. Además, deberán especificar cómo el uso de sus datos les afecta personalmente y aportar cualquier otra información relevante para que Meta pueda evaluar su solicitud.

Sin embargo, Meta ha señalado que podría seguir procesando alguna información de los usuarios para mejorar su IA incluso si estos se oponen o no utilizan sus servicios. ¿Cómo es posible? Por ejemplo, si apareces en una foto publicada por otra persona o eres mencionado en publicaciones o comentarios.

Aquí puedes acceder al formulario de Instagram para solicitar a Meta que tu información no se utilicen para entrenar los sistemas de inteligencia artificial de la compañía. Y aquí puedes acceder al de Facebook.

Estos son los pasos que tienes que seguir:

Selecciona el país en el que vives ​Introduce tu dirección de correo electrónico ​Escribe los motivos por los que rechazas que entrenen la IA con tus datos ​(Opcional) Puedes dar más información si quieres

En el formulario tienes que utilizar el correo que tienes enlazado a tu perfil de Facebook o Instagram. Sobre el motivo de oposición, es muy importante que escribas las palabras adecuadas . Esta es una opción que dan desde el portal Metricool:

«No quiero que la información de mi cuenta se use para entrenar a la IA de Meta al considerarlo una falta de privacidad de mis datos debido a que vulnera el artículo 18 de la Constitución Española del derecho a la intimidad personal y a la propia imagen.»

Una vez completado, se te mandará un correo electrónico con un código que deberás introducir como medida de seguridad. Después te llegará un correo de confirmación en el que te informan de que han aceptado tu solicitud de objeción.

Meta dice que si no das tus datos tu experiencia de usario será peor

Meta ha advertido que restringir la recopilación de ciertos datos podría afectar la calidad de la experiencia en sus plataformas. Por ejemplo, si un usuario no facilita una dirección de correo electrónico o un número de teléfono, no podrá crear una cuenta para utilizar los servicios de Meta. Asimismo, aquellos que no añadan amigos en Facebook no verán fotos ni actualizaciones de estado en su sección de noticias.

