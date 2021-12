Así han aprovechado los ciberdelincuentes la película 'Spiderman: No Way Home' para estafar a los fans

La nueva película de Marvel ‘Spiderman: No Way Home’ se estrenó en los cines de España el pasado jueves 16 de diciembre. Como ocurre con casi todo filme viral, los ciberdelincuentes han aprovechado para difundir páginas fraudulentas entre los fans de Spiderman.

Kaspersky, una compañía especializada en ciberseguridad, han realizado un análisis que muestra cómo se intensificó la actividad delictiva a través de Internet antes del estreno de la película. En la mayoría de casos, los estafadores recurrieron a la técnica de phishing para recopilar los datos bancarios de sus víctimas.

Los ciberdelincuentes aseguraban que los usuarios que registrasen e introdujesen sus datos de su tarjeta de crédito podían ver la película antes de que esta se estrenase. Los que caían en la trampa, terminaban realizando un pago y cedían sus datos bancarios, y se quedaban sin poder ver ‘Spiderman: No Way Home’.

“Las expectativas de los fans están por las nubes ahora mismo, posiblemente más altas que para cualquier película -ha explicado Tatyana Shcherbakova, experta de seguridad de Kaspersky a los medios de comunicación-. Todos los que han sido fans de Spidey tienen sus propias teorías sobre las películas que pueden ser aprovechadas por los ciberdelincuentes”.

Shcherbakova continúa hablando del posible motivo por el que los fans caen en la estafa de phishing: “El público quiere conocer los secretos antes del estreno y se olvida de la ciberseguridad”. La experta en seguridad informática anima a “los usuarios a estar atentos a las páginas que visitan y a no descargar archivos de sitios no verificados”.

Esta no es la primera vez que los cibercriminales aprovechan una película de superhéroes para llevar a cabo sus ataques informáticos. En el caso de ‘Spiderman: No Way Home’, los rumores de que Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecerían interpretando a sus respectivos Peter Parker han sido el anzuelo perfecto para que las víctimas estuviesen ansiosas de conocer todos los detalles de la película.

Algunas de las estafas no solo robaban los datos bancarios y que ofrecían lo que supuestamente era la película íntegra. Sin embargo, se trataban de archivos maliciosos que instalaban otros programas no deseados y troyanos.

