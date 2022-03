¿Buscas móvil nuevo? Aprovecha la preventa del Samsung Galaxy M23 5G y llévatelo por 50 euros menos

El Galaxy M23 está a punto de aterrizar en España. Es una de las novedades Samsung que sigue ampliando su catálogo de productos de la línea Galaxy, los más buscados y más vendidos. Tras el estreno de los modelos A53 y A33, llega el turno al M23 que estará disponible a partir del viernes 1 de abril. Sin embargo, ya es posible reservarlo y ahorrar 50 euros en la compra en webs como Amazon que han lanzado su preventa con un interesante descuento.

El Galaxy M23 5G es un móvil muy completo, de gama media y con un precio de lanzamiento que rondará los 320 euros. Pertenece a una de las líneas que más alegrías ha dado a la firma coreana, y reúne en un terminal prestaciones avanzadas como la conectividad 5G y procesador de 8 núcleos, junto a un precio muy competitivo, que todavía se reduce un poco más, si aprovechamos las últimas horas de reserva anticipada. Está disponible en tres colores: azul, rosa y verde y podemos conseguirlo por 269 euros en Amazon con 4 gigas de RAM y 128 de memora interna ampliable.

Así es el nuevo Samsung Galaxy M23 Amazon

Las características más destacadas de este dispositivo

Conectividad 5G y procesador de 8 núcleos. Este teléfono monta un procesador OctaCore Snapdragon de 750 gigas y una CPU con un rendimiento de 4 gigas de RAM que mejora mucho las capacidades de modelos anteriores.

Este teléfono monta un procesador OctaCore Snapdragon de 750 gigas y una CPU con un rendimiento de 4 gigas de RAM que mejora mucho las capacidades de modelos anteriores. ​ Pantalla LCD de 6,6 pulgadas y resolución Full HD+. Además, incluye un sistema de visualización fluida Super Smooth que refresca rápidamente para que no te pierdas nada mientras juegas o te desplazas por la pantalla.

Además, incluye un sistema de visualización fluida Super Smooth que refresca rápidamente para que no te pierdas nada mientras juegas o te desplazas por la pantalla. ​ Triple cámara trasera. El módulo de 3 cámaras situado en la parte de atrás tiene una resolución de 50 megapíxeles con gran angular y sensor para modo retrato. En su parte frontal, incluye una cámara con 8 megas para sacar los mejores selfies e incluye un sensor para modo retrato de 2 megapíxeles.

El módulo de 3 cámaras situado en la parte de atrás tiene una resolución de 50 megapíxeles con gran angular y sensor para modo retrato. En su parte frontal, incluye una cámara con 8 megas para sacar los mejores selfies e incluye un sensor para modo retrato de 2 megapíxeles. ​Batería de gran capacidad. Es una de sus mejores características. Tiene 5.000 miliamperios de capacidad y soporte de carga rápida para usar el teléfono durante todo el día sin problemas. Hay que tener en cuenta que los nuevos dispositivos de Samsung no incluyen el cargador de la batería, así que deberemos reutilizar los que ya tenemos en casa o hacernos con uno nuevo.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.