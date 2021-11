Los patinetes eléctricos ya no son el medio de transporte del futuro, son el del presente, porque cada vez ganan más adeptos. La movilidad en patinete es sostenible, ya que no contamina las grandes ciudades. Es un medio de movilidad más económico que otros vehículos, es ágil, evita numerosos atascos de coches o transporte público, no conlleva un esfuerzo como el transporte en bicicleta y es fácil de guardar. Por todo esto, no es de extrañar que sean ahora tan populares y se haya tenido que regular su normativa para que usuarios, y no usuarios, estén tranquilos y seguros.

El Gobierno de España finalmente fijó definitivamente en noviembre del año pasado la normativa relacionada con los Vehículos de Movilidad Personal, donde se regulaba la velocidad que pueden alcanzar estos vehículos y los espacios de las vías destinados y reservados a ellos. Si todo esto no te suena y nunca has tenido, o probado, un patinete eléctrico, ha llegado el momento de empezar a pensar en adquirir uno de ellos. Y para que no te equivoques en la elección, en 20deCompras queremos ayudarte con una selección de los mejores patinetes eléctricos de ecommerce como El Corte Inglés, Cecotec y Amazon, hoy rebajados por el Black Friday.

Los más rebajados

- Patinete eléctrico Mi Xiaomi Scooter Essential negro rebajado un 20% en El Corte Inglés. Este modelo, que ya no cuesta 350 euros, sino 280 euros, cuenta con control de crucero sofisticado, para mantener una velocidad constante establecida por el conductor. Además, tiene sistema de recuperación cinética de energía mientras estás en movimiento. En resumen, se trata de la última tecnología de Xiaomi para moverte por la ciudad con total tranquilidad, ya que su batería garantiza una distancia de conducción de hasta 20 kilómetros.

Aprovecha la oferta de Xiaomi. El Corte Inglés

- Patinete eléctrico de Zwheel con descuento en Amazon. Con hasta 25 kilómetros de autonomía a máxima velocidad, casi 50 euros de rebaja y una luz delantera focal incorporada, más potente que otros modelos de patinete, así es el de Zwheel. Además, su motor es de 350 vatios y se puede, desde una aplicación móvil, controlar su velocidad límite o vigilar el kilometraje.

Este modelo cuenta con suspensión trasera y freno de disco. Amazon

- Para adolescentes y por 203 euros el patinete de Hiboy es ideal. Este modelo, de lo más moderno, de color rosa y con 250 vatios de potencia en el motor está hoy disponible en Amazon con una rebaja de más del 30%.

Patinete ideal para adolescentes. Amazon

- Patinete eléctrico de Cecotec Bongo Serie A Connected. No podíamos terminar nuestra lista sin destacar el más vendido de Cecotec, ahora rebajado. Se trata del más potente de la lista, ya que es capaz de superar pendientes de gran inclinación y desplazarse por cualquier superficie a una potencia nominal de 350 vatios y a una máxima de hasta 700 vatios.

El patinete eléctrico, de Cecotec. Amazon

