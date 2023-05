Así son el hombre y la mujer perfectos, según la inteligencia artificial

Las recientemente desarrolladas herramientas de inteligencia artificial (IA) están creando una enorme cantidad de contenido gracias a su propio aprendizaje. Ahora, se ha desarrollado un proyecto para que la IA genere las imágenes de la mujer y el hombre perfectos.

The Bulimia Project, un grupo de concienciación sobre los trastornos alimentarios, pidió a una IA que reprodujera cuerpos masculinos y femeninos "perfectos", de acuerdo con lo que obtiene la mayor participación en las redes sociales.

Los investigadores de la organización encontraron que las mujeres más deseables tenían cabello rubio, piel bronceada, ojos marrones y figuras esbeltas, mientras que el hombre perfecto tenía ojos oscuros, pómulos prominentes y músculos definidos.

No obstante, la mayoría de los resultados de la IA parecían reproducir estándares de belleza obsoletos (raza blanca pero bronceada, delgada pero musculosa y abrumadoramente rubia), lo que sugiere los sesgos implícitos de la herramienta.

La mujer perfecta, según la IA. MIDJOURNEY

The Bulimia Project probó generadores de imágenes de inteligencia artificial, incluidos Dall-E 2, Stable Diffusion y Midjourney, para revelar cómo se ve la idea de los programas del físico "perfecto" en mujeres y hombres.

La IA funciona buscando en Internet imágenes que ya existen y diseñando una nueva imagen basada en esos resultados. Debido a que no muestran su trabajo, no está claro exactamente cómo llegaron a sus resultados. Pero se cree que tienen en cuenta las interacciones con las fotos subidas a las redes sociales, incluidos los 'me gusta' y los comentarios, así como las búsquedas en Internet.

Casi el 40% de las imágenes que mostraban mujeres "perfectas" eran rubias, el 30% tenía los ojos marrones y más de la mitad tenía la piel aceitunada.

Casi el 70% de los hombres "perfectos" tenían el pelo castaño y el 23% tenía ojos marrones. Al igual que las mujeres, la gran mayoría de los hombres tenían piel bronceada y casi la mitad tenía vello facial.

El hombre perfecto, según la IA. MIDJOURNEY

Usando estos perfiles, el Daily Mail usó la herramienta Midjourney para crear imágenes del hombre y la mujer perfectos.

El informe del Proyecto Bulimia concluye: "En la era de los filtros de Instagram y Snapchat, nadie puede alcanzar razonablemente los estándares físicos establecidos por las redes sociales".

"Entonces, ¿por qué tratar de cumplir con ideales poco realistas? Es más saludable mental y físicamente mantener las expectativas de imagen corporal directamente en el ámbito de la realidad", sostienen.