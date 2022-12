Aprovecha los últimos coletazos del 2022 para renovar tu ordenador portátil de una vez (¡y hazlo con oferta!)

Este año está a punto de terminar y puede que tu ordenador portátil esté en las últimas como el 2022, si es así, o no has podido renovar tu portátil este año, todavía estás a tiempo de hacerlo al mejor precio, ya que Amazon ha rebajado esta semana una selección de ordenadores de marcas como Asus, MSI o Dell Vostro. Pero, no te demores porque de muchos modelos queda muy poco stock y las ofertas pueden acabar en poco tiempo, así que no dejes pasar esta oportunidad para renovar, por fin, tu portátil. Pero, ¿cómo son los modelos rebajados?

Los portátiles en oferta ahora en Amazon van desde un MSI con más del 20% de descuento hasta los 611 euros de rebaja en un modelo de la marca Dell Vostro con gráfica Intel Iris Xe. Lo importante es ojear todas las ofertas hasta encontrar el dispositivo que mejor se adapte a nosotros, ya que no es lo mismo utilizar el ordenador para la oficina que si, además, eres gamer y necesitas tarjetas gráficas más potentes.

-El Asus E410MA por menos de 250 euros. Este modelo es ligero y compacto. Tiene un elegante diseño que encaja perfectamente con tu estilo de vida dinámico. Y es que, está diseñado para las tareas de productividad cotidianas y equipado con funciones innovadoras como el Asus NumberPad.

Ligero y compacto Amazon

-MSI Modern 15. Esta es una de las mejores propuestas basadas en la relación calidad-precio, no es de extrañar que haya obtenido la etiqueta de Opción Amazon por su alta puntuación. Tiene 8 gigas de memoria RAM y 256 de almacenamiento.

Tarjeta gráfica integrada AMD Radeon 'graphics'. Amazon

-¡Un Dell con una rebaja de más de 600 euros! La última opción que señalamos desde 20deCompras es la más rebajada, el Dell Vostro 3500 ha pasado de costar 1.230 a solo 619 euros.

Con gráfica Intel Iris Xe. Amazon

