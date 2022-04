Los correos del trabajo ya no serán una molestia fuera del horario laboral con esta actualización de Gmail

Muchas veces nos vemos bombardeados a correos del trabajo fuera de nuestro horario y esto puede resultar molesto, ya que nos hace muy difícil desconectar. Si te has sentido identificado con esta situación, Gmail tiene la solución, aunque como único requisito deberás tener un iPhone.

Este tipo de correos electrónicos que aparecen de vez en cuando interrumpiendo nuestra paz son de lo más comunes en nuestra sociedad, así que, por ello, Google ha empezado a hacer cambios en este sentido para que dejemos de recibir estas molestas notificaciones fuera del horario laboral.

Por lo pronto, esta actualización ha sido únicamente lanzada para iOS, por lo que aquellos que dispongan de otro sistema operativo no podrán disfrutar esta característica de momento. Si en tu caso tienes un iPhone y sueles trabajar con una cuenta de empresa o algún plan de Google Workspace ,estás de enhorabuena.

A partir de ahora, cada usuario podrá decidir las notificaciones que quiere recibir en determinados espacios de tiempo. Además, podremos establecer las horas en las que no queramos ser molestados con todas aquellas cosas que tengan que ver con nuestro puesto de trabajo.

Esto excluye por tanto al resto de nuestros contactos para que no perdamos las notificaciones más importantes que no sean de carácter laboral. El hecho de que solo este por el momento disponible para dispositivos iOS no es casualidad, ya que se pretende que hacer uso del nuevo modo enfoque con el que cuentan los aparatos de Apple.

Tendremos que esperar para ver si estas características llegan a los Android, aunque es una gran posibilidad puesto que en este sistema operativo se pueden configurar las notificaciones con más detalle y podemos ser más selectivos a la hora de elegir lo que recibimos en un determinado momento.

