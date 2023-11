X (Twitter) quiere subastar cuentas inactivas: los nombres de usuario más codiciados partirán de 50.000 dólares

Elon Musk compró Twitter (ahora X) hace ya más de un año con la intención de convertirlo en la superapp, es decir, en una aplicación "para todo", que tuviese más funcionalidades que cualquiera de la competencia. Después de aplicar un sinfín de modificaciones en los últimos 12 meses, entre los que se incluye el cambio de nombre y logo, y de que muchos en España y otros países amenazasen con irse, el empresario sigue empeñado en darle un nuevo valor a su red social.

De septiembre a octubre de 2022, los 10 principales anunciantes de Twitter se gastaban 71 millones de dólares (66,03 millones de euros) en publicidad dentro de la plataforma, según los cálculos de Sensor Tower. En solo unos meses, cuando todavía nos encontrábamos a principios de año, la cifra cayó a solo 7,6 millones de dólares (7,07 millones de euros), lo que suponía una reducción del 89%. A Musk esto no parece preocuparle porque pretende conseguir ingresos de otros lados.

En cuanto el magnate se hizo con Twitter, comenzó a realizar despidos masivos y, de hecho, en España prescindió de más del 80% de su plantilla. También apostó más por la suscripción de pago Twitter Blue, que ahora se llama X Premium. Su nueva idea para ganar dinero y combatir las pérdidas económicas es poner a la venta algunos nombres de usuarios.

Los nombres de cuentas en X valen 50.000 dólares

Según ha adelantado Forbes, X está comenzando a poner a la venta los nombres de cuentas antiguas que llevan tiempo en desuso por un precio inicial de 50.000 dólares (46.498,25 euros al cambio actual).

El medio de comunicación ha tenido acceso a correos electrónicos mandados por un departamento dentro de la empresa (@Handle Team) que "ha comenzado a trabajar en un mercado de identificadores para la compra de nombres de cuentas que las personas que los registraron originalmente no utilizaron". En algunos emails, cuentan, mandaban solicitudes a compradores potenciales donde les proponían comprar un nombre por una tarifa fija de 50.000 dólares.

¿Cuándo eliminan las cuentas inactivas de Twitter?

Desde que X cambió la política de cuentas inactivas de la red social, los usuarios están avisados de que deben iniciar sesión al menos una vez cada 30 días para evitar que sean eliminados definitivamente de la plataforma.

De este modo, Musk se asegura que quienes quieren mantener su cuenta se conecten al menos una vez al mes y, así, cuenten como usuarios activos y generar más ingresos. Y, ahora, parece que también quiere ganar dinero con aquellos que son inactivos vendiendo sus nombres.

La venta de nombres de usuarios en Telegram

X no es la primera plataforma en intentar vender nombres de usuarios. Antes ya lo intentó Telegram. Su idea era lanzar una plataforma de subastas para vender nombres de usuarios en la cadena de bloques de The Open Network (TON).

Ambas redes sociales no permiten que haya dos cuentas con un mismo nombre, por lo que la posibilidad de venderlos a cambio de dinero parece una buena opción. The New York Times ya explicó en enero de este año las intenciones de X (entonces Twitter) para nombres de usuario cortos y reconocibles como @bank, @club, @game o @gift.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.