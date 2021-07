Wikifeet: el Instagram de los fetichistas de pies que los europeos no podemos ver

WikiFeet es un sitio web para fetiches de pies con solo imágenes de pies de celebridades. Básicamente, solo se publican pies femeninos, una gran cantidad de fotografías de pies independientemente de la raza se registran cada día. Solo tienes que poner el tamaño del pie, el nombre del propietario del pie, la fecha de nacimiento y el país de origen.

Las páginas web raras son increíbles, y si estas se juntan con los fetiches o filias peculiares aún lo son más. Cuando entras en la página, ves que se distribuye por diferentes categorías y que incluso tienen un apartado especial para los 'pies de hoy', 'pie del mes' o 'pie del año'.

Evaluando pies desde 2008

Además de poder subir fotos de pies, los miembros de la comunidad no tendrán reparo alguno en evaluarlo según sus gustos y una serie de ámbitos que ellos consideren. Entre las valoraciones se encuentra la calificación de 'pies hermosos', 'pies buenos', 'pies feos', etc.

Un programador israelí creó la web en el año 2008, lo sorprendente es que la página no se ha actualizado en nada desde su creación, manteniendo el aspecto rudimentario de aquel entonces. Sin embargo, la audiencia si se renueva constantemente, pues unos 50.000 usuarios están activos cada día. De hecho, la página roza los 3 millones de visitas mensuales, subiéndose aproximadamente entre 500 y 1.500 fotos de pies al día. Eso son muchos pies.

Una página extraña, pero no sexual

A pesar del ambiente sexual y fetichista que tiene la página, lo cierto es que está prohibida la publicación de desnudos o fotografías eróticas. (Aunque los pies ya sean eróticos para estas personas). De hecho, las reglas de Wikifeet afirman que no se pueden subir fotos de celebridades menores de edad, aunque también tienen reglas más peculiares como las siguientes:

Todas las fotografías deben mostrar el arco (s), la suela (s) o la (s) puntera (s) de la celebridad sin zapatos ni calcetines opacos.

​Se prefieren las imágenes sin modificar.

​Las fotografías deben tener los pies de la celebridad en diferentes posiciones.

Sin embargo, conociendo el tipo de audiencia, fotos y gustos de las personas que frecuentan esta página, sorprende lo 'limpia' y 'elegante' que se ve. Eso sí, hay una sección X que no me he atrevido a consultar.

WikiFeet ha sido prohibida en la Unión Europa

Recientemente la página ha sido bloqueada en toda la Unión Europea, por lo que no podremos acceder a las fotos de los pies de nadie, pero sí que se nos permite navegar por la web y ver algunas cosas interesantes.

Esta nueva directiva se aplicó el 7 de junio de este mismo año, y, el motivo de la prohibición se debe a que, según el artículo 17, el propietario es responsable de cualquier contenido con derechos de autor que se publique ilegalmente en la página de Wikifeet, por lo que ha tomado la decisión de prohibir las fotos en la Unión Europea.

Sin embargo, si la web cautiva tus sentidos, puedes seguir visitándola y viendo sus videos de YouTube, ya que estos todavía están permitidos (o al menos son responsabilidad de Google). Otra opción que te recomienda el administrador de la página es visitar my.wikiFeet, una plataforma alternativa en la que las mujeres pueden publicar fotos de sus propios pies.

Los pies más famosos de Wikifeet

Dentro de la sección 'Famosos' podemos buscar los pies por tamaño, clasificación, lugar y fecha de nacimiento y por su popularidad. Si nos metemos en popularidad veremos una gran lista de celebridades. Este es el TOP 5 de pies de artistas famosas más populares de la página, principalmente por su belleza, o tal vez sea por su dueño.

