WhatsApp ya permite enviar fotos y vídeos que se pueden ver una sola vez: te contamos cómo hacerlo

WhatsApp sigue innovando en el mercado de aplicaciones para seguir encabezando el primer puesto del ranking de descargas. La última actualización según WaBetaInfo ha sido activar el envío de fotos y vídeos que solo se puede ver una única vez, es decir, cuando hayas visto dicho contenido multimedia se eliminará de manera automática para siempre.

Todo apunta a que esta nueva opción ya debería estar disponible para todos los usuarios de WhatsApp en la versión beta, aunque se espera que llegue de manera definitiva al resto de individuos que poseen la versión tradicional.

En la imagen de abajo podrás observar que al mandar un vídeo o una foto aparecerá al lado del botón de enviar el número uno dentro de un círculo. ¿Esto qué significa? Si hacemos clic sobre esa opción, se mandará el contenido multimedia con la opción de verse una vez que se terminará eliminando de manera definitiva cuando se haya visualizado.

En la imagen de arriba, la opción de activar una única visualización. En la de abajo, cuando el mensaje se ha abierto. WABetaInfo

Esta función no tiene detección de capturas de pantalla como pasa con las fotos que se envían por los mensajes privados de Instagram, por lo que no se podrá saber si el receptor ha hecho un pantallazo o ha decidido grabar la pantalla de su móvil para obtener el vídeo que le has enviado.

A pesar de esta desventaja, sí que podremos saber si el contacto ha abierto la imagen gracias a la aparición del texto ‘Abierto’ que saldrá en el chat del mensaje. En el caso de enviar el archivo a un grupo con varios contactos, tendrás que pulsar sobre la burbuja del mensaje para saber quién ha abierto la imagen o vídeo.

Como hemos mencionado al principio de la noticia, de momento, esta función solo está disponible en la versión beta de WhatsApp para Android. Esto significa que los usuarios de iOS tendrán que esperar un poquito más para obtener esta innovación.

