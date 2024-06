WhatsApp tendrá un nuevo requisito al que será obligatorio responder para usar la aplicación

WhatsApp, la red social de mensajería instantánea propiedad de Meta más popular en España, va a obligar a introducir un dato concreto a los usuarios si se quiere seguir utilizando la aplicación. Esto va relacionado con el cumplimiento de la Ley de Mercados Digitales, donde la Unión Europea realizó un gran número de cambios para todas las empresas tecnológicas con más de 45 millones de usuarios.

Y como no, WhatsApp se vio afectada por esta legislación y tuvo que aplicar una serie de cambios. Quienes no los aprobaron no pudieron hacer otra cosa que borrar su cuenta y dejar de utilizar sus servicios. Entre estos cambios se encontraba la reducción de la edad.

Si no pones tu edad en WhatsApp no podrás utilizarlo

La plataforma se está preparando para comprobar la edad de los usuarios con su próxima actualización, según Wabetainfo. Concretamente, se va a pedir el día, mes y año de nacimiento para ver si se cumple con la edad mínima, la cual ahora, desde el pasado mes de abril, se sitúa en los 13 años. Antes se situaba en los 16.

Que haya edad mínima no es lo mismo que pedir una verificación de la misma. Hasta el momento, WhatsApp no lo había hecho nunca y dejaba la responsabilidad de utilizarla a los usuarios, pero es por este cambio de obligado cumplimiento de las normativas comunitarias que deberá habilitarlo en países determinados.

Según el medio anteriormente mencionado, esta implementación aparece en la versión beta de WhatsApp para Android 2.24.12.25. La fecha solo podrá introducirse una vez y no se permitirá modificarla más adelante, pero no se mostrará a otras personas en la app. De momento se desconoce cuando llegará, pero podría hacerlo ya en julio.

