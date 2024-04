WhatsApp ya se prepara para arreglar uno de los problemas que siempre se repite y que más molestan

Si hay algo que WhatsApp no deja de hacer, eso es, actualizarse. Y es que, como dice el refrán, renovarse o morir. Es por ello por lo que la empresa de Meta no deja de introducir novedades en la aplicación de mensajería instantánea. Lo cierto es que a partir de este mismo mes, a la compañía propiedad de Mark Zuckerberg no le queda otra que cumplir con la nueva Ley de Mercados Digitales -DMA por sus siglas en inglés-, impulsada desde Bruselas, para acabar con el oligopolio de las ya conocidas como 'gatekeeper' o guardianes de acceso.

Entre las exigencias de la Comisión Europea, destacan una serie de mejoras, como es el caso de la interoperabilidad de las apps. Esto significa que WhatsApp permitirá a los usuarios permitirá a sus usuarios leer y enviar mensajes a otras plataformas, como Telegram o Signal, sin necesidad de salir de la app. Asimismo, otra novedad a tener en cuenta tiene que ver con que se cambia la edad para acceder en la Región Europea, que pasa de los 16 años a los 13.

Asimismo, el equipo de esta gran compañía tecnológica busca acabar con las estafas o las conversaciones falsas iniciadas por contactos desconocidos con el objetivo de robar dinero o información privada. Es por ello por lo que trabajan en que la plataforma detecte automáticamente los intentos de phishing o spam, de modo parecido a lo que a día de hoy hace Outlook o Gmail. Pero eso no es todo, porque además WhatsApp ya se prepara para solucionar uno de sus mayores problemas.

WhatsApp bloqueará también los chats en otros dispositivos

Fue a mediados del año pasado cuando la app de Meta añadió la función 'Bloqueo de Chats' para preservar los mensajes más íntimos "con una capa más de seguridad", de forma que si un usuario bloquea un chat, la conversación se traslada de la bandeja de entrada a una carpeta propia que solo se puede acceder con los datos biométricos o la contraseña del dispositivo.

Sin embargo, existe un problema. Y es que no siempre son privados. A día de hoy, este sistema solo funciona si se usa en el móvil principal, pero no ocurre lo mismo si los chats se consultan desde otros dispositivos vinculados, como puede ser WhatsApp Web. Sin embargo, esta limitación será temporal. Según informa WaBetaInfo, la solución pasará por sincronizar los chats bloqueados en nuestros móviles, pero siempre y cuando los hayamos protegido antes con un código secreto.

Los chats bloqueados se mantendrían bloqueados en otros dispositivos, como WhatsApp Web WaBetaInfo

En cualquier caso, ahora han encontrado referencias a este cambio en la beta de WhatsApp para Android, aunque sería de esperar que llegara también a WhatsApp para iOS, a WhatsApp Web y WhatsApp Desktop.

