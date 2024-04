Cambiar el color del icono de WhatsApp es posible, pero estos son los riesgos en la privacidad de los usuarios

En las últimas semanas se ha popularizado la descarga de aplicaciones en WhatsApp con el objetivo de cambiar su característico logo verde. Desde el color rojo, hasta el beige o el morado. Sin embargo, la instalación de estos servicios pueden poner en riesgo la privacidad de los datos de los usuarios. Lo cierto, es que la la aplicación de mensajería instantánea que desarrolla Meta siempre ha mostrado su icono verde, un tono que le diferencia de otros de los servicios que ofrece la compañía, como el azul de Facebook o Messenger y, más recientemente, el negro de Threads.

Actualmente, la aplicación solo permite modificar su tema (claro u oscuro), aunque está trabajando en otras opciones de personalización, como son las notificaciones de colores, tal y como advirtió WABetaInfo a principios de este año en la versión beta de WhatsApp para iOS. La empresa propiedad de Mark Zuckerberg, por tanto, no incluye ninguna opción que permita modificar la apariencia del logo de su aplicación, lo que significa que cualquier modificación se debe llevar a cabo de forma paralela a su servicio, mediante aplicaciones de terceros.

Cómo tratan los datos de WhatsApp las apps de terceros

WhatsApp no incluye ninguna opción que permita modificar la apariencia del logo de su aplicación, lo que significa que cualquier modificación se debe llevar a cabo de forma paralela a su servicio, mediante aplicaciones de terceros. Por lo tanto, la particularidad de los terminales Android reside en que, para poner el icono en otros colores es necesario descargar una aplicación de lanzamiento o 'launcher', que se utilizan para personalizar aspectos visuales de la interfaz de inicio del dispositivo.

Es el caso de servicios como como Action Launcher, Lawnchair Launcher, Nova Launcher, entre otras. Asimismo, existen aplicaciones que se dirigen específicamente al cambio de iconos, como es el caso de X Icon Changer. Una vez instalada alguna de ellas, es posible cambiar el logo de la plataforma por otro de un color distinto -que está disponible en internet- o por una imagen que no lo incluya, como puede ser cualquier fotografía almacenada en la galería del dispositivo.

Por otro lado, modificar la apariencia del icono de esta plataforma de mensajería instantánea también es posible en dispositivos de Apple aunque, a diferencia de los que se basan en Android, tanto los iPhone como los iPad incorporan una herramienta nativa destinada a esta acción. Se trata de la aplicación Atajos, que permite crear un acceso directo con una estética diferente a la habitual, una función que se introdujo con la versión iOS 14. El nuevo icono elegido puede ser una imagen de la galería del terminal, aunque también se puede crear uno nuevo y guardarlo en el almacenamiento.

Uno de los servicios mencionados, Action Launcher, advierte en Google Play Store que es posible que comparta datos con terceros, en torno a la actividad y el rendimiento del servicio, pero que no se recogen datos personales. Asimismo, los responsables de la aplicación mantienen que toda la información que administra se cifra en tránsito y que los usuarios pueden pedir que la borren. Estas son las mismas especificaciones que ofrece la 'app' similar Lawnchair Launcher.

La aplicación Nova Launcher, en cambio, sí avisa a los usuarios de que puede recopilar y compartir sus datos, como la ubicación y el rendimiento de las aplicaciones del dispositivo, pero que los protege mediante cifrado y que se pueden eliminar si así lo desean. Por su parte, X Icon Changer señala en Google Play Store que los datos "no se transfieren a través de una conexión segura" y que los que recopila tampoco se pueden eliminar, ya que "el desarrollador no proporciona una manera de solicitarlo".

¿Qué riesgos tiene usar WhatsApp Plus?

WhatsApp también convive con otras versiones no oficiales o modificadas como son GBWhatsApp o WhatsApp Plus, que prometen ofrecer funcionalidades más específicas que la oficial y que se descargan en tiendas de aplicaciones de terceros, ya que no están disponibles en la Google Play Store.

Ambas tienen un mayor nivel de personalización para WhatsApp e incluyen diferentes opciones de temas y fondos, así como emojis que no están disponibles en el WhatsApp que desarrolla Meta. Así, es posible modificar su icono, que tiene un aspecto igual que el oficial, con colores diferentes al verde.

Sin embargo, carecen de los sistemas de seguridad de los que sí dispone la versión oficial. Es el caso de la tecnología de cifrado de extremo a extremo, que protege las conversaciones de los usuarios para que ninguna otra persona pueda leerlas, ni siquiera la propia aplicación.

Por ese motivo, el uso de WhatsApp Plus -que muestra un icono en color azul- y GBWhatsapp -con un aspecto y una tonalidad ligeramente diferentes a la versión oficial- puede suponer un riesgo para la privacidad de los usuarios y sus contactos, ya que no dispone de una arquitectura fundamentada enfocada en la seguridad que las proteja de campañas maliciosas.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.