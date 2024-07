Qué son los nombres de usuario únicos de WhatsApp y cuándo llegarán a la aplicación

xvector via Freepik.com / anastasiia-chornii via Canva.com / Montaje: 20Bits

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo, con más de 2.000 millones de usuarios activos mensuales en 2023, según datos de Statista. Solo en España, la app tiene una penetración que ronda los 35 millones. De hecho, más de un 94% de los españoles que utilizan Internet al menos una vez a la semana usa la plataforma de Meta.

La aplicación lanza novedades continuamente y se actualiza conforme las necesidades de sus usuarios van cambiando. Ahora acabamos de conocer algo nuevo sobre una función en la que está trabajando desde hace un tiempo: crear nombres de usuario únicos, ofreciendo una nueva capa de privacidad y simplicidad en la comunicación.

Esta herramienta, que ya existe en otras aplicaciones de mensajería como Telegram, permitirá a los usuarios seleccionar un nombre de usuario preferido, siempre y cuando no haya sido utilizado por otra persona. A diferencia de plataformas como Discord, los nombres de usuario de WhatsApp serán únicos y no incluirán un discriminador o etiqueta adicional.

Cómo se eligen los nombres de usuario únicos en WhatsApp

Durante el proceso de configuración, los usuarios deberán comprobar la disponibilidad de su nombre de usuario deseado para proteger su identificador único. WhatsApp aceptará caracteres alfanuméricos y algunos caracteres especiales.

Si bien configurar un nombre de usuario será algo opcional, una vez establecido los contactos nuevos deberán conocerlo para iniciar conversaciones. De esta manera, el número de teléfono asociado a la cuenta se mantendrá oculto para aquellos usuarios que no lo tengan previamente guardado en su dispositivo.

No obstante, es importante señalar que la nueva función no será limitante y los contactos existentes o aquellos que ya tienen el número de teléfono guardado podrán también encontrar al usuario en WhatsApp. Esto garantiza que las comunicaciones actuales no se verán interrumpidas.

De la misma manera que los chats actuales, las conversaciones iniciadas a través de nombres de usuario estarán protegidas mediante cifrado de extremo a extremo.

WhatsApp desarrolla una nueva interfaz para los nombres de usuario únicos

WhatsApp planea implementar esta novedad en la sección 'Perfil' del menú de 'Configuración'. Según una nueva filtración de WABetaInfo, la plataforma de mensajería estaría refinando aún más esta función antes de su lanzamiento oficial mediante la introducción de una nueva interfaz rediseñada, como se descubrió en las últimas actualizaciones de WhatsApp Web.

Así es como será la función de nombres de usuario únicos en WhatsApp, según WABetaInfo:

La nueva característica de la función de nombres de usuario únicos de WhatsApp. WABetaInfo

A pesar de que WhatsApp lleva tiempo trabajando en esta función, aún se encuentra en fase de desarrollo. Los detalles específicos sobre su fecha de lanzamiento y disponibilidad siguen siendo inciertos.

¿Y por qué les cuesta tanto lanzar esta novedad? Tal y como señala WABetaInfo, “el proceso de desarrollo implica pruebas y mejoras exhaustivas para garantizar que la función cumpla con las expectativas de los usuarios y proporcione una experiencia segura y sin errores”.

Es más, desde el portal señalan también la dificultad de integrar una funcionalidad como esta: “Dado que se trata de un sistema de comunicación completamente nuevo, la integración de un sistema basado en nombres de usuario requiere cambios significativos en la infraestructura existente”.

Esta esperada actualización promete revolucionar la forma en que los usuarios interactúan en WhatsApp, proporcionando mayor privacidad y control sobre sus comunicaciones y también simplificando la búsqueda y conexión con otros usuarios.

Los nombres de usuario podrán representar de manera única a las personas sin revelar su número de teléfono.