La nueva función de WhatsApp para bloquear tus conversaciones y que nadie pueda leerlas

La aplicación de mensajería instantánea más famosa del mundo no cesa en su empeño por proteger la seguridad de sus millones de usuarios, no solo en España, sino también a nivel global. Sin embargo, lo que no todo el mundo sabe es que WhatsApp cuenta con una nueva función capaz de bloquear las conversaciones. La app de Meta explica que "añade una capa adicional más de seguridad".

De esta forma, la plataforma detalla que si un usuario bloquea un chat, la conversación se traslada de la bandeja de entrada a una carpeta propia que solo se puede acceder a través de datos biométricos, ya sea el código de acceso al dispositivo, una huella digital o incluso el reconocimiento facial. Por lo tanto, cuando se bloquean los mensajes, se ocultan el contacto y el contenido de la notificación, que dirá lo siguiente: 1 mensaje nuevo.

Cómo activar el bloqueo de chats en WhatsApp WhatsApp

Eso sí, la llamadas no se bloquearán. Si recibes una llamada de un chat individual o grupal, esta seguirá apareciendo. Ahora bien, un apunte importante. Si activas el bloqueo de chats desde tu teléfono, solo se bloquearán los chats en ese móvil. Si tienes otros dispositivos vinculados a WhatsApp, como un ordenador, los chats no se bloquearán en ellos. Además, cuenta con la ventaja de que la persona con la que estés chateando no sabrá que bloqueaste la conversación.

¿Cómo puedo bloquear un chat en WhatsApp?



Para bloquear una conversación, habrá que seguir estos sencillos pasos:

Buscar el chat en cuestión y pulsar sobre él para abrir la conversación.

Presionar sobre el nombre del contacto, deslizar hacia abajo y tocar 'Bloquear'.

Elegir un método de protección (huella dactilar o contraseña) para confirmar el bloqueo.

Cómo bloquear un chat de WhatsApp WhatsApp

Diferencia entre chats archivados y bloqueados

La función de archivar chats te permite ocultar un chat individual o grupal de la lista de chats para organizar mejor tus conversaciones. Para ver tus chats archivados, ve al final de la lista de chats. En cualquier caso, los chats individuales o de grupo no se eliminan cuando se archivan. A diferencia del bloqueo de chats, no hará falta introducir ninguna contraseña para acceder a la conversación.

Cómo se muestra un chat archivado en WhatsApp WhatsApp

Otras novedades de la app a partir de marzo de 2024

WhatsApp afronta el mayor cambio de su historia a partir del 1 de marzo. Uno de estos más que esperados cambios es que permitirá a los usuarios leer y enviar mensajes a otras plataformas, como es el caso de Telegram, iMessage o Signal, sin necesidad de salir de la aplicación.

Esta nueva forma de comunicarse responde a la nueva Ley de Mercados Digitales por la que la Unión Europea obliga a los Big Tech, como es el caso de WhatsApp, a adoptar una serie de medidas para mejorar los servicios de sus app. Es decir, que las distintas aplicaciones de mensajería instantánea deberán ser interoperables.

Ahora bien, será opcional, es decir, los usuarios podrán elegir si quieren hacer uso de ella o no. Asimismo, otra forma de proteger la privacidad de sus usuarios es que la empresa de Mark Zuckerberg bloqueará hacer capturas de pantalla a las fotos de perfil en las próximas semanas, según ha podido comprobar WABetaInfo en la última versión beta para Android 2.24.4.25.

Ver los estados de tus contactos sin que sepan que los has visto

Los desarrolladores de WhatsApp siguen esforzándose en que la función de los 'Estados' tenga más notoriedad dentro de la aplicación. A pesar de que ahora comparta espacio con las 'Comunidades', la plataforma no se ha olvidado del análogo de las 'Stories' de Instagram y están trabajando en una optimización. La actualización de los 'Estados' permitirá verlos sin notificar a la otra persona.

Mostrará una vista previa rectangular de las publicaciones temporales, en la parte de arriba de 'Novedades'. Los usuarios podrán ver el nombre y la foto de perfil y parte del contenido publicado en formato pequeño. De este modo, podrán hacerse una idea de qué han subido sus contactos antes de clicar encima para verlo entero.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.