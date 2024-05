WhatsApp deja de funcionar en estos móviles a partir de hoy mismo: consulta si está el tuyo en la lista

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular en España, ya sea por sus múltiples funciones que facilitan la experiencia de uso o las grandes novedades que está incorporado últimamente, como el marcador que acabará para siempre con las llamadas telefónicas, la nueva de forma de reaccionar a los estados o la herramienta para organizar eventos.

Pero, desafortunadamente, algunos usuarios no podrán disfrutar de estas novedades porque WhatsApp ya no funciona en determinados teléfonos móviles. Tal y como explican desde la página oficial de WhatsApp, la popular aplicación a nivel mundial se podrá seguir usando siempre y cuando el smartphone cuente con un sistema operativo Android 5.0 o superior, o iOS 12. Esto se debe a que las versiones anteriores de dichos sistemas operativos no cumplen con los estándares de seguridad actuales o están desactualizadas.

Además, la plataforma de Meta deja de admitir dispositivos y sistemas operativos antiguos de manera continua, así oues, WhatsApp se mantiene al día con los recientes avances tecnológicos y los dispositivos más nuevos.

WhatsApp ya no funcionará en estos dispositivos a partir de mayo



Los siguientes dispositivos, que emplean sistemas operativos anteriores a los mínimamente requeridos, dejarán de ser compatibles con WhatsApp y dejarán de funcionar a partir de mayo.

Samsung : Galaxy S4 mini I9195 LTE, Galaxy Ace Plus, Galaxy Core, Galaxy Note 3 Neo LTE+, Galaxy Note 3 N9005 LTE, Galaxy S4 Zoom, Galaxy S4 Active, Galaxy S4 mini I9192 Duos, Galaxy S 19500, Galaxy Grand, Galaxy S3 Mini VE, Galaxy S4 mini I9190 y Galaxy Express 2.

: Galaxy S4 mini I9195 LTE, Galaxy Ace Plus, Galaxy Core, Galaxy Note 3 Neo LTE+, Galaxy Note 3 N9005 LTE, Galaxy S4 Zoom, Galaxy S4 Active, Galaxy S4 mini I9192 Duos, Galaxy S 19500, Galaxy Grand, Galaxy S3 Mini VE, Galaxy S4 mini I9190 y Galaxy Express 2. iPhone : iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 6S Plus, iPhone 5 y iPhone 6.

: iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 6S Plus, iPhone 5 y iPhone 6. Huawei : Ascend P6 S, Ascend G525, Huawei GX1s, Huawei C199 y Huawei Y625.

: Ascend P6 S, Ascend G525, Huawei GX1s, Huawei C199 y Huawei Y625. LG : Optimus 4X HD P880, Optimus L7, Optimus G Pro y Optimus G.

: Optimus 4X HD P880, Optimus L7, Optimus G Pro y Optimus G. Motorola : Moto X y Moto G.

: Moto X y Moto G. Sony : Xperia Z1 y Xperia E3.

: Xperia Z1 y Xperia E3. Lenovo: Lenovo S890, Lenovo A858T, Lenovo 46600 y Lenovo P70.

WhatsApp y 4 funciones nuevas que introduce en la app



WhatsApp quiere introducir reacciones rápidas de estado , una nueva función que permitirá a los usuarios reaccionar rápidamente a las actualizaciones; de esta manera, pondrán dar 'me gusta' al contenido multimedia que hayan visto.

Estas reacciones serán visibles en la pantalla de estado, estarán protegidas con el cifrado de extremo a extremo, aún siguen en fase de desarrollo y serán otra opción de reacción que se complementará junto al resto de emoticonos genéricos que se pueden utilizar en todo momento.

Otra función que, recientemente, ha incorporado la plataforma, propiedad de Meta, es la organización de eventos en WhatsApp. Esta herramienta ofrece una manera más eficiente de organizar encuentros virtuales y presenciales, permite a los usuarios la planificación de eventos directamente desde los chats de grupo y dispone de respuestas organizadas para que los individuos puedan contestar a las actualizaciones de los administradores.

WhatsApp introduce una nueva función para organizar eventos. Meta

La plataforma también anuncia la incorporación de las claves de acceso, también conocidas como passkeys, en su versión para iPhone . Esta característica es un método de inicio de sesión en el que no se necesita utilizar una contraseña, ya que, en su lugar, los individuos deben autentificar el inicio de sesión mediante algún método biométrico que esté disponible en el móvil de Apple –como, por ejemplo, la huella dactilar (Touch ID) o el reconocimiento facial (Face ID)–.

Y, por otro lado, la aplicación también podría incorporar un nuevo marcador de números de teléfono similar al que tienen todos los móviles. Esta función aún está en fase de desarrollo y permitiría realizar llamadas de voz sin tener que cambiar a la aplicación de marcador predeterminada.

Así se verá la nueva función de WhatsApp para realizar llamadas. WABetaInfo

