WhatsApp mejora tu privacidad con una nueva función para que nadie vea que estás 'en línea'

WhatsApp, propiedad de Meta, vive desde marzo una auténtica revolución en la plataforma. Lo cierto es que a la aplicación de mensajería instantánea más usada en el mundo, con casi 39 millones de usuarios activos solo en España, sigue introduciendo novedades de cara a mejorar la experiencia de los usuarios y su rendimiento.

En este caso, la red social de mensajería ha hecho un cambio en sus opciones de privacidad, haciendo que el estado que aparece debajo del nombre dentro de un chat, el clásico ‘en línea’, no sea lo único que se vea cuando estemos utilizando la app. Ahora también veremos un ‘recientemente en línea’.

La nueva función de WhatsApp de ‘recientemente en línea’: así funciona

Esta nueva función está en fase beta y tiene como objetivo no molestar a las personas que no estén utilizando WhatsApp. El estado de 'recientemente en línea' se podrá ver la sección de llamadas y visualices la lista de contactos. Consiste en que la plataforma mostrará una lista de personas que tienes guardadas en tus contactos que han utilizado la aplicación recientemente.

Esto no va a eliminar el estado de 'en línea' cuando un usuario lo esté como tal. Es decir, si estás ‘en línea’ y tienes activado que eso se muestre automáticamente, según parece, también estarás en esa lista de ‘recientemente en línea’. De esta manera, podrás saber a quién no vas a molestar si le hablas o incluso decides llamarle por teléfono.

Eso sí, si tienes deshabilitado lo primero, no debería incluirte en la lista, ya que en ese caso, no respetaría la privacidad que el usuario ha decidido incluir en el primer aspecto. En conclusión, ahora la gente también podrá saber si has utilizado la aplicación recientemente, aunque no estés 'en línea', lo que puede generar debate sobre la privacidad. Por el momento, hay que esperar a ver si WhatsApp incluye esto de manera opcional o no.

