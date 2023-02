WhatsApp añade la función 'picture in picture' en las videollamadas

La app de mensajería instantánea WhatsApp comenzó siendo un servicio que sustituía a los SMS, permitiendo chatear a través de texto de forma completamente gratuita e ilimitada desde el móvil. Con el tiempo, la plataforma permitió que se pudiese hacer también desde otros dispositivos e incluso desde el navegador e incorporó nuevos formatos para conversar en remoto, como los audios, las llamadas o las videollamadas.

Los usuarios cada vez están más hiperconectados y, en ocasiones, mientras realizan videollamadas o ven la televisión, por ejemplo, siguen utilizando otras aplicaciones. Hasta ahora, las reuniones que se hacían por WhatsApp paraban el vídeo de una persona si esta salía de la red social para buscar algo por Internet o chatear con alguien, pero eso va a cambiar.

Al salirse de la app, los internautas dejaban de ver el vídeo y solo podían escuchar, como si se tratase de una llamada de audio. Con la actualización que WhatsApp ha llevado a cabo en esta función, se ha implementado el modo ‘PiP’ (Picture in Picture).

La novedad permite seguir viendo lo que ocurre al otro lado de la videollamada en un recuadro pequeño que se verá en una de las esquinas de la pantalla. Además, los usuarios podrán estar seguros de que la señal de vídeo no se detendrá a no ser que hayan seleccionado que se pause. De este modo, la otra persona podría no enterarse de que, mientras hablan con ella, están mirando más cosas.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.