WhatsApp se actualiza en marzo y dejará de funcionar en este modelo de iPhone

WhatsApp afronta el mayor cambio de su historia a partir de marzo. De bien es sabido por todos que la app de mensajería instantánea más usada en España no deja de actualizarse, por lo que no son pocos los dispositivos móviles que quedan obsoletos. Este es el caso de los iPhone, los móviles de Apple, que son más antiguos o no cumplen sus normas de seguridad.

Sin embargo, no serán los únicos. A todo ello se suman otras marcas de telefonía de la talla de LG, Samsung, Huawei, Sony o ZTE. Así lo explican desde la página oficial de WhatsApp. Se podrán seguir usando siempre y cuando el smartphone cuente con un sistema operativo Android 5.0 o superior, o iOs 12.

Esto se debe a que las versiones anteriores de esos sistema operativos no cumplen con los estándares de seguridad actuales o están desactualizadas. Pero aún hay más.

WhatsApp no funcionará en estos móviles de Apple en marzo



Los siguientes dispositivos iPhone 6S y iPhone 6 Plus, que emplean sistemas operativos anteriores a los mínimamente requeridos, dejarán de ser compatibles con WhatsApp y dejarán de funcionar a partir de marzo.

Un usuario, con un iPhone 6 Plus, de Apple. KĀRLIS DAMBRĀNS / FLICKR (CC)

¿Qué sucede si tu sistema operativo ya no es compatible?



Antes de dejar de admitir tu sistema operativo, recibirás una notificación en WhatsApp y se te recordará varias veces que debes actualizarlo. actualmente, WhatsApp es compatible con teléfonos con iOS 12 y versiones posteriores.

Otros móviles afectados por la actualización de la app de Meta

A continuación, se detallan el resto de modelos de telefonía móviles que también se verán afectados por la actualización de WhatsApp a partir del próximo 1 de marzo:

Samsung: Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II y Samsung Galaxy X cover 2.

Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II y Samsung Galaxy X cover 2. LG: LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, LG Optimus L7II, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3, LG Optimus L3 II, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Enact, LG Lucid 2 y LG Optimus F7.

LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, LG Optimus L7II, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3, LG Optimus L3 II, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Enact, LG Lucid 2 y LG Optimus F7. Huawei: Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend G740 y Huawei Ascend D2.

Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend G740 y Huawei Ascend D2. Sony: Sony Xperia M y Lenovo A820.

Sony Xperia M y Lenovo A820. ZTE: ZTE V956 – UMI X2, ZTE Grand S Flex, ZTE Grand Memo.

ZTE V956 – UMI X2, ZTE Grand S Flex, ZTE Grand Memo. Otras marcas: Faea F1THL W8, Wiko Cink Five, Winko Darknight y Archos 53 Platinum.

Llega la interoperabilidad a partir del mes que viene

Las novedades no cesan para la aplicación propiedad de Meta, liderada a día de hoy por Mark Zuckerberg. Será también a partir del mes que viene cuando los millones de usuarios de WhatsApp puedan leer y enviar mensajes a otras plataformas sin necesidad de salir de la aplicación.

Esta función cobra sentido por la nueva Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) en la que una legislación de la Unión Europea que obliga a los 'gatekeepers' o 'guardianes de acceso', con más de 45 millones de usuarios solo en el continente europeo, a adoptar una serie de medidas para mejorar los servicios de sus apps: una de ellas es la interoperabilidad.

Sin embargo, en un principio, dicha interoperabilidad se centrará inicialmente en la mensajería de texto, voz, imágenes, vídeos y archivos; aunque más adelante llegarán las llamadas y chats grupales. De lo que no cabe duda es que son muchas las personas que prefieren otras aplicaciones de mensajería instantánea, pero que optan por descargarse WhatsApp para tener un canal de comunicación en el que estén la mayoría de sus seres queridos.

Con esta herramienta, es posible que muchos den el paso de cambiarse de plataforma, ya que, además, se mantendrá el cifrado de extremo a extremo en las conversaciones. En cualquier caso, para evitar un éxodo, Meta lo ha puesto difícil para que los internautas puedan enviar mensajes desde apps rivales. Los usuarios deberán habilitar de forma manual la función de interoperabilidad en el chat y podrán tener la opción de cancelarlo en todo momento. Si la desactivan, nadie fuera de WhatsApp podrá escribirlos.

¿La interoperabilidad será obligatoria?



Es importante mencionar que la interoperabilidad será opcional –los usuarios podrán elegir si quieren hacer uso de ella o no–, aunque si desean probarla, verán los mensajes de otras aplicaciones en la parte superior de la bandeja de entrada llamada chats de terceros'.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.